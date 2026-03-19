El pronóstico anticipa alerta por lluvias en cordillera ¿Cómo estará el tiempo en Neuquén?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvia durante este viernes en parte de la provincia.

La alerta naranja en el sur provincial no fue tan contundente, pero se mantuvieron las precipitaciones persistentes en todo el corredor cordillerano y localidades aledañas. Para este viernes se prevé una alerta amarilla por lluvia en la franja junto a l cordillera de centro a norte de la provincia de Neuquén .

El director de Defensa Civil de la Provincia, Carlos Cruz, señaló solo hubo afectación por una caída de rocas en Lago Hermoso, sobre la Ruta Nacional 40, pero se pudo gestionar rápido, no hubo ningún tipo de inconveniente, más que la calzada impedida de un sector. No hubo interrupción total de calzada, sino parcial y se despejó rápidamente por personal de Vialidad Nacional.

“Sólo se registraron lluvias variadas en de variedad de intensidad, sobre la Ruta 237 hacia Piedra del Águila, hacia el sur también y después todo lo que es la franja sobre la Ruta 40; toda la zona sur: San Martín, Junín de los Andes, Villa La Angostura también con lluvias aisladas, persistentes, vientos de 70 a 80 kilómetros por hora", detalló.

Dijo que el corredor de las Lajas, por la Ruta Nacional 40, hacia Chos Malal prácticamente hubo lluvias de variedad de intensidad, pero principalmente viento con entre 80 y 90 kilómetros por hora.

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Cruz sostuvo que “las demás localidades estaban prácticamente todas con lluvias aisladas, viento y, sobre todo, la provincia está con bajas temperaturas”.

Alerta, lluvia, frío y viento

De acuerdo a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), se mantendrá el ingreso de aire húmedo en cordillera. Además, aumentará la inestabilidad con formación de tormentas y probabilidad de lluvias y chaparrones en el centro este de la región. También se prevén vientos del sudoeste. Desde el organismo interprovincial adelantaron que se espera que continúen las lluvias y nevadas durante el fin de semana en cordillera con aire frío. Se viene el viento, pero para la próxima semana vendrán días con tiempo bueno y ascenso de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para la noche de este jueves y madrugada del viernes con alcance a las cordillera de Aluminé, cordillera de Chos Malal, cordillera de Loncopué, cordillera de Minas, cordillera de Picunches y cordillera de Ñorquín.

tormenta-inundacion-chos-malal-02.jpg Gentileza Radio Chos Malal

Este periodo de intestabilidad se extenderá a la capital neuquina y su zona de influencia. Además de un fuerte descenso de la temperatura. Durante la madrugada de este viernes estará mayormente nublado con una temperatura de 12 grados, con viento de leve a moderado con ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora. Por la mañana habrá lluvias aisladas, con una temperatura que se elevará a los 14 grados con viento entre los 23 y los 31 kilómetros por hora, proveniente del sector sur.

Estas condiciones continuarán en horas de la tarde, con la salvedad que la temperatura ascenderá a los 17 grados, que será la máxima de la jornada. Por la noche cesará la lluvia, la temperatura descenderá a 16 grados y soplará viento leve en la región.