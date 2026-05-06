Qué es la peligrosa cepa Andes, el hantavirus de Argentina que hoy amenaza a toda Europa

Especialistas investigan si existieron contagios humanos dentro del barco, donde ya evacuaron pasajeros con síntomas graves.

La detección de la cepa Andes dentro del crucero encendió alertas sanitarias internacionales por su capacidad de transmisión entre personas.

Tres pasajeros con síntomas compatibles con hantavirus fueron evacuados de urgencia del crucero MV Hondius , aislado frente a Cabo Verde tras un brote que ya dejó tres muertos . Pero el foco de preocupación internacional no está puesto solamente en el virus, sino en la variante detectada a bordo: la cepa Andes , la única forma conocida de hantavirus capaz de transmitirse de persona a persona.

La confirmación puso en alerta sanitaria en varios países porque el barco había partido desde Ushuaia y recorrió zonas del Atlántico sur antes de quedar detenido. Mientras continúan las evacuaciones médicas y el seguimiento epidemiológico, especialistas intentan determinar cómo comenzó el brote y si existieron contagios humanos dentro del crucero.

Especialistas investigan si la cepa Andes se propagó entre pasajeros durante la travesía del MV Hondius.

El virus Andes (ANDV) es una variante del hantavirus identificada en la Patagonia argentina y chilena durante la década del 90. A diferencia de otros hantavirus, que suelen transmitirse únicamente por contacto con secreciones de roedores infectados, esta cepa tiene una característica excepcional: puede pasar de una persona a otra.

El contagio habitual del hantavirus ocurre por inhalación de partículas provenientes de saliva, orina o materia fecal de ratones infectados, especialmente del ratón colilargo, considerado el principal reservorio natural del virus Andes en el sur de Sudamérica.

Sin embargo, desde 1996 existen evidencias científicas de transmisión interhumana vinculadas específicamente al virus Andes. Los primeros casos documentados aparecieron en brotes ocurridos en el sur argentino, particularmente en zonas de Río Negro y Chubut.

Especialistas explican que este tipo de contagio requiere contacto estrecho y prolongado, generalmente mediante intercambio de fluidos o convivencia en espacios reducidos. Por eso, el escenario de un crucero generó especial preocupación entre epidemiólogos y autoridades sanitarias.

La OMS aclaró que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, aunque mantiene vigilancia permanente sobre los pasajeros y contactos estrechos.

Los antecedentes que marcaron la historia del hantavirus en Argentina

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2018 y 2019 en la localidad de Epuyén, en Chubut. Aquel brote dejó 34 casos y 11 muertos y permitió confirmar nuevamente la capacidad de transmisión entre personas de la cepa Andes.

Las investigaciones epidemiológicas realizadas después de ese episodio ayudaron a desarrollar protocolos de aislamiento y seguimiento de contactos que hoy vuelven a aplicarse en el caso del MV Hondius. Estudios científicos posteriores también detectaron posibles eventos de transmisión interhumana en otras regiones argentinas, incluida la provincia de Buenos Aires.

En Argentina circulan distintos genotipos de hantavirus, aunque no todos tienen la capacidad de transmitirse entre humanos. Esa particularidad convierte al virus Andes en una excepción dentro de la familia de los hantavirus.

La enfermedad puede provocar el llamado síndrome cardiopulmonar por hantavirus, un cuadro grave que comienza con síntomas similares a una gripe pero que puede evolucionar rápidamente hacia insuficiencia respiratoria.

Entre los síntomas más frecuentes aparecen fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolor abdominal, náuseas y dificultad respiratoria.

El brote en el crucero y la investigación internacional

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Las autoridades sanitarias confirmaron hasta ahora tres muertes vinculadas al brote y varios casos sospechosos dentro del barco. Uno de los pasajeros evacuados permanece internado en terapia intensiva en Sudáfrica.

Además, Suiza informó un caso positivo en un pasajero que había viajado en el MV Hondius y regresó posteriormente a Zúrich.

Los investigadores manejan distintas hipótesis sobre el origen del brote de hantavirus. Una posibilidad es que algún pasajero se hubiera infectado previamente durante excursiones en zonas naturales del sur argentino. Otra línea apunta a contagios posteriores dentro del barco.

Mientras tanto, el crucero continúa aislado frente a Cabo Verde y espera autorización definitiva para dirigirse hacia las Islas Canarias, en España.