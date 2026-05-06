ADUNC llama al paro nacional y un abrazo en la UNCo por el financiamiento universitario

Los docentes neuquinos se suman a la protesta a nivel nacional. Piden que se cumpla la ley para evitar el vaciamiento de las cátedras.

En la antesala de una gran marcha nacional de las universidades prevista para el 12 de mayo, la comunidad educativa de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) comenzrá su plan de lucha frente a la falta de respuestas del Gobierno nacional.

El gremio docente ADUNC confirmó la realización de un abrazo simbólico en la sede neuquina de la UNCo y aseguró que la falta de financiamiento afecta a los estudiantes más que los paros.

Francisco Garrido, secretario general de ADUNC, expuso la gravedad de la situación en las instituciones de educación superior de todo el país. La UNCo no es ajena a la situación, por lo que el gremio confirmó que participarán en la marcha federal, este 12 de mayo por la tarde. Antes, y a modo de preparación, realizarán este jueves un abrazo simbólico en la Biblioteca Central de la universidad.

"Seguimos reclamándole al gobierno nacional que cumpla la ley de financiamiento universitario. Eso es lo que daría solución en gran medida a a los problemas que estamos padeciendo en el sistema educativo nacional", señaló.

Marcha en Neuquen paro docente nacional ADUNC

La falta de cumplimiento de la ley se traduce no sólo en la falta de mantenimiento edilicio o la imposibilidad de afrontar gastos corrientes para el funcionamiento de las casas de altos estudios. También implica un atraso salarial para los docentes universitarios que se refleja, en muchos casos, en un éxodo de educadores hacia otras actividades y, por lo tanto, la imposibilidad de cubrir todas las cátedras.

Un plan de lucha con paros alternados

Garrido explicó que el gremio definió a través de sus asambleas realizar una serie de paros alternados. "Desde prácticamente el comienzo de este gobierno, venimos con una situación en donde hemos ido haciendo o paros alternados o distintas medidas de reclamo con clases públicas con movilizaciones. De hecho, esta es la cuarta movilización nacional convocada", explicó.

Para los docentes universitarios, el objetivo de diseñar paros alternados busca presentar una medida de reclamo que no implique una modificación en el dictado de contenidos o la planificación de las currículas.

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"Esta modalidad de paros alternados no es una situación que requiera un recupero de actividades, sino que se han ido ajustando los calendarios y el desarrollo de cada materia de una forma en la que por ahí se ve en dónde se hace un hincapié para evaluar y en dónde no, pero no hay una situación que que requiera un una planificación adicional o un plan de contingencia como pretendía en un momento el Ministerio de Capital Humano para abordar ese tema", explicó el dirigente gremial.

El impacto en los estudiantes universitarios

Aunque admitió que algunos estudiantes tuvieron problemas para cumplir su cronograma de exámenes, aseguró que las mesas de evaluación se abren todos los meses. "Esta no es una situación que generemos nosotros. Ahí el responsable principal es que llevamos más de 195 días que el gobierno nacional incumple una ley", dijo sobre la necesidad de brindar el financiamiento universitario que establece la legislación vigente.

"La mayoría de las mesas de finales se vienen desarrollando. En la mayoría de las unidades académicas hay mesas de finales casi todos los meses", respondió a las quejas de algunos estudiantes que no pudieron graduarse a tiempo a causa de las medidas de fuerza.

Adunc, Universidad Nacional del Comahue, Marcha Gentileza

"Acá el centro de la situación es que el gobierno nacional está desfinanciando críticamente a las universidades y es más probable que haya más perjuicios justamente por el desfinanciamiento que por las medidas de paro", aseguró.

"Si esto persiste tiempo, lo que está ocurriendo es que por ahí hay cátedras que no se pueden conformar, docentes que no se pueden reemplazar, renuncias que se realizan y que no es posible cubrir", dijo sobre el éxodo de profesionales de la docencia universitaria hacia otros rubros con mejores salarios.