Con economía de supervivencia, la UNCo inicia una inédita campaña para elegir autoridades

Todos los claustros irán a las urnas en mayo. Nación sigue trabando los fondos, pese a los traspiés judiciales. En medio de la escasez, las provincias jugarán un papel clave, aunque limitado.

La pausa que impusieron los feriados de este fin de semana darán lugar a una definición crucial para el futuro de las universidades nacionales : el gobierno deberá resolver si apela ante la Corte Suprema de Justicia para destrabar el financiamiento a la educación superior que se niega a cumplir, o en cambio, ir por una convocatoria a negociación con los rectores para discutir salarios y envíos de partidas. En medio de este escenario, la UNCo ya inició su proceso eleccionario que la lleva a una campaña inédita para renovar autoridades.

Es que la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó el martes al gobierno nacional-como última instancia- terminar con los cabildeos y cumplir la ley destrabando el financiamiento y adecuando las partidas presupuestarias ya carcomidas por la inflación. Si decide apelar la medida de la Cámara, Nación ya está prevenida que la Corte no se expide en relación a medidas cautelares; es una jurisprudencia sentada y sobre la cual no debería dar marcha atrás. Por lo tanto, no tiene otra alternativa que abrir la billetera.

Durante la semana, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción de los recursos disponibles para el funcionamiento.

Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumulan un incremento del 158 %, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%, indicaron los rectores. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32 %. “Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023”, afirmaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CINoficial/status/2037688305307865370&partner=&hide_thread=false . Declaramos la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional.



. Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación.



. Reclamamos la urgente convocatoria a paritaria nacional. pic.twitter.com/usdsDT677w — CIN (@CINoficial) March 28, 2026

Este cuadro explica el éxodo de docentes en la UNCo y la necesidad de buscar un segundo empleo, especialmente entre los no docentes. La casa de estudios está virtualmente en una economía de supervivencia, cuyos recursos apenas alcanzan para pagar las facturas de los servicios y los trabajos de mantenimiento de edificios pendientes han tenido que entrar en lista de espera.

Por qué es habrá una campaña inédita en la UNCo

Con este mar de fondo, la campaña electoral para definir autoridades en la UNCo, donde el Rectorado es el más importante, no reconoce antecedentes de semejante carestía de fondos. Esa es la principal urgencia de, las hasta ahora, dos listas que hicieron públicas sus intenciones de competir. Pero no solo eso; si no se conviene una paritaria razonable para docentes y no docentes con el gobierno nacional, el éxodo y la caída de la calidad del servicio y formación académica podrían agravarse todavía más.

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Hay facultades en mejores condiciones que otras para obtener recursos extra sea a través de prestación de servicios, consultorías o actividades de extensión. Ingeniería es una de ellas, gracias a su inserción en el mundo de los hidrocarburos. Otras están más limitadas en su capacidad de captar recursos. Aun así, ni en uno ni en otro caso pueden prescindir de la responsabilidad del Estado nacional en el financiamiento.

El cierre de listas de candidatos para el Rectorado y unidades académicas será en 20 días. De momento, están en campaña las fórmulas de Christian Lopes (secretario de Planeamiento de la Facultad de Ciencias Agrarias de Cinco Saltos), acompañado de Lorena Higuera (docente de la Facultad de Humanidades). La otra lista es encabezada por Carlos Espinosa (decano de la Facultad de Turismo) y Ana Basset (decana de la Facultad de Ingeniería). No obstante, en estos días podría haber más novedades en el panorama de candidaturas.

Un ránking favorable para la UNCo

Pese a este escenario repleto de adversidades, la UNCo sigue siendo la universidad mejor ponderada de la Patagonia en el Ranking QS, cuya nueva edición se difundió recientemente. Ocupa el rango 181 – 190 de la consultora internacional, por encima de universidades privadas de primera línea de Buenos Aires o Córdoba y de las públicas del sur del país. El ranking QS por disciplinas, se basa en cinco indicadores: la reputación académica y de los empleadores (medida a partir de encuestas), la cantidad de publicaciones en revistas científicas de alto impacto, la cantidad de citas y la vinculación internacional de los equipos de investigación.

En este contexto, los gobiernos de Neuquén y Río Negro seguirán jugando un papel crucial para el sostenimiento de las políticas que cualquiera de los candidatos se apreste a llevar adelante. También los municipios.

Difícilmente la UNCo hubiese podido expandirse últimamente sin el apoyo de las provincias y éstas, a su vez, no podrían haber llegado a poblaciones críticas del interior profundo sin educación superior gratuita. La relación entre las dos jurisdicciones donde la institución tiene enclaves académicos es histórica, más que práctica o política.

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La campaña deberá transitar, evidentemente, con mesura y responsabilidad de las fuerzas en liza. La universidad es un ente autónomo, pero de cogobierno. El Consejo Superior que resultará de estos comicios es semejante al Congreso de la Nación; allí están representados todos los claustros, de ellos también dependerá el futuro de la casa de estudios más allá de quien gane en los comicios de mayo próximo. Y de eso también tomarán nota las provincias