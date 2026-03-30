Fuga de docentes en la UNCo: los motivos que dispararon más de 130 renuncias

Los docentes universitarios iniciaron este lunes un paro por 72 horas. Planifican una marcha federal para visibilizar su reclamo.

La crisis del sistema universitario nacional mostró consecuencias concretas en la región. En la Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ) se registraron entre 120 y 130 renuncias de docentes desde el inicio del actual gobierno nacional, en un contexto marcado por el congelamiento de los sueldos y la pérdida del poder adquisitivo. Los d ocentes universitarios comenzaron este lunes 72 horas de paro .

El dato surge de la Asociación Docente de la Universidad Nacional del Comahue ( ADUNC) y fue confirmado por su secretaria general, Silvia Brouchoud . Según explicó, se trata en su mayoría de docentes con cargos concursados y estables que decidieron abandonar la universidad ante la imposibilidad de sostener sus condiciones laborales.

“Tenemos en nuestros registros, en lo que va del período de Javier Milei , aproximadamente 120 o 130 renuncias a cargos regulares. Son docentes que se van volcando a otras actividades laborales, tanto en el sector público como en el privado”, detalló.

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La dirigente advirtió que esa cifra no refleja la totalidad del fenómeno, ya que existen otras formas de retiro parcial que no siempre quedan registradas con claridad. Entre ellas mencionó la renuncia a cargos interinos o la reducción de dedicación horaria, una modalidad cada vez más frecuente.

“Hay gente que no se va de la universidad, pero baja su dedicación. Eso implica dejar materias, reducir horas y salir a buscar otros trabajos para poder sostenerse. Es una situación que sigue creciendo”, explicó en declaraciones radiales.

Salarios que no alcanzan

El trasfondo de estas decisiones está directamente vinculado al deterioro salarial. De acuerdo a los datos aportados por ADUNC, un docente con un cargo de profesor adjunto, 15 años de antigüedad y dedicación exclusiva -es decir, una jornada completa de 40 horas semanales- percibe actualmente alrededor de 1.600.000 pesos.

Sin embargo, la situación es mucho más crítica en los niveles iniciales. Un docente que recién ingresa al sistema universitario, sin antigüedad y con una dedicación simple de 10 horas semanales, cobra entre 260.000 y 300.000 pesos.

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“El problema es que esos salarios no alcanzan. Y entonces muchos docentes se ven obligados a irse o a buscar otros trabajos. Hubo gente que aguantó hasta fin de año, pero este 2026 ya empezó con nuevas renuncias”, señaló Brouchoud.

El reclamo central del sector apunta al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que según denuncian desde el gremio, continúa sin aplicarse. “El gobierno nacional tiene la potestad de resolver este conflicto y no lo está haciendo. Eso afecta tanto a docentes como a estudiantes en todas las universidades del país”, sostuvo.

Paro y sin clases toda la semana

En este contexto, los docentes de la universidad iniciaron un paro de 72 horas que se extiende durante lunes, martes y miércoles, al que se suma la inactividad propia del fin de semana largo de Semana Santa. En la práctica, esto implica una semana completa sin clases para los estudiantes.

La medida forma parte de un plan de lucha que ya lleva dos años y que, lejos de desactivarse, podría profundizarse en las próximas semanas si no hay respuestas del Gobierno.

“Lamentablemente nos vimos obligados a continuar con el plan de lucha. Y si no hay soluciones, la situación va a seguir complicándose”, advirtió la dirigente sindical.

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Durante los días de paro, la actividad gremial estará centrada en la realización de asambleas en las distintas sedes universitarias, con el objetivo de definir los pasos a seguir. El miércoles 1 de abril, además, se realizará el congreso de la CONADU Histórica, donde se resolverá la continuidad de las medidas.

“Ahí se va a definir si seguimos con paro, en qué modalidad y con qué intensidad. Vamos a llevar el mandato de nuestras bases”, explicó Brouchoud.

A nivel nacional, también comienza a tomar fuerza la posibilidad de una nueva movilización masiva en defensa de la universidad pública, en línea con las grandes marchas que ya se realizaron en 2024.

“Se está hablando de construir una nueva marcha federal universitaria. Sabemos que es una medida que tiene un gran impacto y un fuerte acompañamiento social, pero requiere organización de todos los sectores: docentes, no docentes, estudiantes y la sociedad en su conjunto”, indicó.

La posible convocatoria se da en un escenario donde el conflicto universitario empieza a escalar nuevamente, con paros, pérdida de recursos humanos y dificultades para garantizar el normal dictado de clases.

Un año electoral atravesado por el conflicto

En paralelo a esta crisis, la Universidad Nacional del Comahue atraviesa su propio proceso institucional. Este año se renovarán las autoridades del rectorado, decanatos y órganos de gobierno.

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La fecha límite para la presentación de listas es el 24 de abril, mientras que las elecciones se realizarán el 26 y 27 de mayo. Si bien se trata de un proceso habitual en la vida democrática universitaria, el contexto actual le suma tensión.

“Nos toca transitar este proceso en medio de un conflicto muy fuerte, pero eso no nos detiene en el reclamo al gobierno nacional. Son dos planos distintos”, aclaró Brouchoud.

Hasta el momento se sabe que uno de los candidatos a rector es Christian Lopes, secretario de Planeamiento, docente e investigador de la facultad de Ciencias Agrarias y doctor en Biología. Su vicerrectora lo acompañará Lorena Higuera, geógrafa y profesora de la facultad de Humanidades. Se enfrentarán a la lista de Carlos Espinosa, actual decano de Turismo.