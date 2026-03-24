Se viene otro paro en la UNCo con fuerte impacto en las clases: cuándo será y razones del conflicto

Docentes enrolados en Adunc advirtieron el fuerte impacto en estos meses de las políticas nacionales y definieron cómo seguir el conflicto en la casa de altos estudios.

La secretaria general de Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (Adunc ), Silvia Brouchoud , confirmó que el conflicto docente en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo ) continúa con nuevas medidas de fuerza y debido a un clima de fuerte deterioro salarial y presupuestario en la casa de altos estudios.

La dirigente explicó que el sindicato, enmarcado en la CONADU Histórica , finalizó una semana de paro y ya tiene prevista una nueva medida para el próximo lunes 30 y martes 31 de marzo, que se extenderá al miércoles 1 de abril, día en que se realizará el congreso de la federación para definir la continuidad del plan de lucha.

“Terminamos la semana de paro y tenemos nuevas medidas la semana que viene. El 30, 31 y 1° de abril vamos a parar, y ese mismo día nuestra federación va a evaluar cómo seguimos”, señaló.

unco carrera más elegida El paro docente por el reclamo salarial y el presupuesto podría hacerse sentir fuerte en las aulas de la UNCo.

Brouchoud aclaró que, si bien otras federaciones docentes impulsan paros más prolongados, Adunc definirá su estrategia recién en ese congreso, en base al debate interno y las asambleas previstas para los días previos.

Cómo es el conflicto dentro de la UNCo

La dirigente gremial señaló que el conflicto tiene como motivo central la situación salarial de los docentes y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que no pudo ser derogada por el Congreso Nacional, tras un paquete de medidas fiscales ordenado por el gobierno de Javier Milei.

“La situación de la docencia universitaria sigue siendo muy complicada. Nuestros sueldos se siguen deteriorando y seguimos perdiendo poder adquisitivo”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que el sector reclama la reapertura de paritarias y una recomposición salarial urgente, en un contexto que calificó como “muy difícil y complejo” para las universidades.

“Muchos estudiantes ya saben que el conflicto tiene que ver con los sueldos y con la situación de la universidad. Eso muestra que hemos logrado instalar el tema” - Silvia Brouchoud, secretaria general de Adunc. “Muchos estudiantes ya saben que el conflicto tiene que ver con los sueldos y con la situación de la universidad. Eso muestra que hemos logrado instalar el tema” - Silvia Brouchoud, secretaria general de Adunc.

Además, Brouchoud advirtió que la falta de cumplimiento de la ley impacta más allá de los salarios de los docentes universitarios, sino también en el presupuesto general y en el sistema de becas estudiantiles.

Fuerte impacto en el inicio de clases

Sobre el inicio del ciclo lectivo, Brouchoud reconoció que el paro ya tiene un impacto muy importante en el inicio de clases 2026 en la Universidad Nacional del Comahue. “El impacto ha sido bastante alto, aunque es heterogéneo. En algunos asentamientos se nota con mucha fuerza, afectando la totalidad de las asignaturas, y en otros es menor”, explicó.

También destacó que docentes recorrieron aulas para explicar la situación a los estudiantes, con buena recepción. “Muchos estudiantes ya saben que el conflicto tiene que ver con los sueldos y con la situación de la universidad. Eso muestra que hemos logrado instalar el tema”, indicó.

ADUNC EN LUCHA 3 Adunc prepara un fuerte paro universitario.

En la antesala del congreso del 1 de abril, Adunc realizará asambleas los días 30 y 31 para definir su postura. Allí se evaluarán nuevas medidas de fuerza, en un conflicto que, lejos de resolverse, se vuelve impredecible en el inicio del año académico, con un anticipo de semanas complejas en la Universidad Nacional del Comahue.