Adidas abrió su segunda tienda en Neuquén

Neuquén suma un nuevo punto de encuentro para los fanáticos del deporte y el streetwear con la apertura de la segunda tienda de adidas en la ciudad.

Adidas continúa consolidando su presencia en el país con la apertura de una nueva tienda en Neuquén . Este espacio, que abrió sus puertas el 8 de mayo, se presenta como una propuesta que redefine la experiencia de compra bajo el concepto Home of Sports .

Ubicada en el Portal Patagonia Shopping (Juan Julián Lastra 2400), la tienda cuenta con 350 m² diseñados para ofrecer una experiencia integral, donde el deporte y el lifestyle conviven en un mismo lugar.

El espacio reúne una amplia variedad de categorías que incluyen Running, Training, Fútbol, Kids y un sector dedicado al lifestyle con líneas de Sportswear y Originals. Además, incorpora propuestas para otros deportes cómo Tenis, Pádel, Hockey y Rugby, consolidándose como un punto de referencia para distintos tipos de consumidores y deportistas.

Adidas local Neuquén

La tienda también contará con los últimos ingresos en calzado e indumentaria, incluyendo novedades en Originals, nuevas líneas de indumentaria y propuestas pensadas tanto para el entrenamiento como para el uso diario, acompañando las distintas formas en las que los consumidores viven el deporte y el estilo.

Esta apertura refuerza el compromiso de adidas con el desarrollo y crecimiento en el interior del país, consolidando su presencia en la provincia y acercando una propuesta que combina innovación, diseño y funcionalidad en una experiencia de compra completa.