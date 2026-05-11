Adidas abrió su segunda tienda en Neuquén

Neuquén suma un nuevo punto de encuentro para los fanáticos del deporte y el streetwear con la apertura de la segunda tienda de adidas en la ciudad.
Adidas continúa consolidando su presencia en el país con la apertura de una nueva tienda en Neuquén. Este espacio, que abrió sus puertas el 8 de mayo, se presenta como una propuesta que redefine la experiencia de compra bajo el concepto Home of Sports.
Ubicada en el Portal Patagonia Shopping (Juan Julián Lastra 2400), la tienda cuenta con 350 m² diseñados para ofrecer una experiencia integral, donde el deporte y el lifestyle conviven en un mismo lugar.
El espacio reúne una amplia variedad de categorías que incluyen Running, Training, Fútbol, Kids y un sector dedicado al lifestyle con líneas de Sportswear y Originals. Además, incorpora propuestas para otros deportes cómo Tenis, Pádel, Hockey y Rugby, consolidándose como un punto de referencia para distintos tipos de consumidores y deportistas.
La tienda también contará con los últimos ingresos en calzado e indumentaria, incluyendo novedades en Originals, nuevas líneas de indumentaria y propuestas pensadas tanto para el entrenamiento como para el uso diario, acompañando las distintas formas en las que los consumidores viven el deporte y el estilo.
Esta apertura refuerza el compromiso de adidas con el desarrollo y crecimiento en el interior del país, consolidando su presencia en la provincia y acercando una propuesta que combina innovación, diseño y funcionalidad en una experiencia de compra completa.
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