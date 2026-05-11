BPN lanza 12 cuotas sin interés de lunes a lunes en comercios de toda la provincia

La propuesta estará vigente del 11 al 18 de mayo y permite financiar compras todos los días, con 10 % de reintegro sin tope en indumentaria, calzado, deporte, electrónica, computación y telefonía.

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) pone en marcha una nueva acción comercial para impulsar el consumo en toda la provincia, con beneficios especiales en comercios adheridos al Club de Beneficios BPN.

La iniciativa estará vigente del 11 al 18 de mayo de 2026 y ofrecerá condiciones destacadas de financiación durante toda la semana. Quienes abonen con tarjeta Confiable podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés , además de un 10 % de reintegro sin tope , una combinación pensada para maximizar el ahorro.

Por otra parte, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por BPN también podrán aprovechar la propuesta financiando sus compras en hasta 6 cuotas sin interés .

La acción abarca una amplia variedad de rubros de alto consumo, entre ellos indumentaria, calzado, deporte, electrónica y computación, y telefonía, convirtiéndose en una oportunidad ideal para renovar productos o anticipar compras con mejores condiciones. Aplica para todos los comercios de la provincia que se encuentren dentro del Club de Beneficios y se hayan sumado a esta promoción.

Desde la entidad destacaron que este tipo de iniciativas buscan dinamizar la actividad comercial y ofrecer herramientas concretas de financiamiento, generando beneficios tanto para las personas usuarias como para los comercios de la región.

bpn promo

Preventa de invierno con financiación

En paralelo, BPN impulsa una propuesta especial vinculada a la temporada de nieve, con los últimos días de preventa exclusiva para residentes de la provincia del Neuquén. A través de esta acción, se puede acceder a hasta 12 cuotas sin interés todos los días para la compra anticipada de servicios en los centros de esquí Batea Mahuida, Cerro Bayo y Caviahue.

La promoción se encuentra vigente hasta el 15 de mayo de 2026 y aplica con tarjetas Visa, Mastercard y Confiable emitidas por el banco, representando una oportunidad para planificar la temporada invernal con financiación accesible.

Para conocer el listado de locales adheridos y más detalles sobre las promociones, se puede ingresar a www.bpn.com.ar o seguir las novedades en Instagram en @bancoprovincianeuquen o en las demás redes oficiales del banco como Facebook (https://www.facebook.com/bancoprovinciadelneuquen) o la red social X.com (https://x.com/bpninforma).

BPN (2) Claudio Espinoza

Además, quienes aún no cuenten con tarjetas BPN pueden gestionarlas de forma simple, ya sea online o en sucursales, y comenzar a acceder a promociones, cuotas sin interés y reintegros en toda la provincia.

El Club de Beneficios BPN es una plataforma exclusiva para clientes del banco que reúne comercios adheridos en toda la provincia, con promociones, descuentos, cuotas sin interés y reintegros en múltiples rubros. La iniciativa busca facilitar el ahorro cotidiano y, al mismo tiempo, impulsar el comercio local. Los beneficios pueden consultarse fácilmente en www.bpn.com.ar.

Con estas iniciativas, BPN refuerza su rol como aliado del consumo y el desarrollo local, acercando beneficios concretos para acompañar el día a día de las personas y potenciar la actividad económica regional.