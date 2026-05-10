Aprovechó que el auto estaba abierto y se llevó hasta las sillas de camping: lo atraparon a las pocas cuadras

Un joven de 27 años fue demorado luego de ser detectado mientras robaba. Los elementos fueron recuperados gracias al seguimiento de monitoreo urbano.

Aprovechó que el auto estaba abierto y se llevó hasta las sillas de camping

Personal policial intervino durante la madrugada de este domingo luego de una alerta emitida por efectivos de la División Centro de Monitoreo Urbano , quienes observaron a un sospechoso robando elementos del interior de un vehículo estacionado.

El hecho fue advertido pasadas en los primeros minutos de este domingo por una agente que informó la situación al personal que se encontraba patrullando la zona, entre las calles Choele Choel y San Ignacio.

Minutos más tarde, efectivos policiales lograron dar con un hombre de características similares a las aportadas, quien llevaba consigo diversos elementos presuntamente robados.

Entre los objetos recuperados se encontraban una rueda de auxilio, una caja con herramientas varias, tubos, una pinza, una llave francesa, dos sillas de camping y una mochila azul con documentación.

monitoreo urbano

Posteriormente, los uniformados constataron que los elementos pertenecían a un Volkswagen Up propiedad de una mujer de 37 años. Según manifestó la damnificada, el vehículo se encontraba estacionado sin medidas de seguridad activadas.

Como resultado del procedimiento, un hombre de 29 años fue demorado por tentativa de robo y hurto y quedó a disposición de la Justicia. En tanto, la propietaria del rodado se presentó en la Comisaría 44° para realizar la correspondiente denuncia.

El desesperado pedido de auxilio de una vecina que evitó el robo de una moto

Un violento intento de robo ocurrió este viernes por la noche en la ciudad de Neuquén capital cuando dos delincuentes forzaron la cadena de una motocicleta para llevársela. Sin embargo, el delito se vio frustrado por una sorpresiva intervención.

El hecho ocurrió sobre calle Antártida Argentina al 70, donde los vecinos alertaron los movimientos sospechosos y evitaron que los delincuentes concretaran el robo. El ladrón tenía en sus manos un cortacadenas y ya había logrado cortar la cadena de seguridad que sujetaba la motocicleta cuando fue interceptado.

El episodio quedó registrado en un video filmado desde un edificio y rápidamente comenzó a circular entre vecinos y redes sociales. En las imágenes se observa cómo uno de los sospechosos intenta llevarse la moto mientras una mujer comienza a gritar desesperadamente: “¡Ayuda, ayuda por favor!”.

Ante los distintos casos de inseguridad, las víctimas se defienden como pueden de los delincuentes. Una comerciante compartió su indignación por dos intentos de robo en pocos días en su kiosco y mostró cómo debe sacar a los delincuentes a patadas para proteger su trabajo. Las imágenes de los episodios de inseguridad datan de fines de abril, pero de publicación reciente.