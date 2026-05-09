El desesperado pedido de auxilio de una vecina que evitó el robo de una moto en Neuquén: "¡Ayuda, por favor!"

La violenta secuencia ocurrió este viernes por la noche en la calle Antártida Argentina, a metros de la Avenida Argentina. El hecho quedó registrado en un video.

Un violento intento de robo ocurrió este viernes por la noche en la ciudad de Neuquén capital cuando dos delincuentes forzaron la cadena de una motocicleta para llevársela. Sin embargo, el delito se vio frustrado por una sorpresiva intervención .

El hecho ocurrió sobre calle Antártida Argentina al 70 , donde los vecinos alertaron los movimientos sospechosos y evitaron que los delincuentes concretaran el robo.

El episodio quedó registrado en un video filmado desde un edificio y rápidamente comenzó a circular entre vecinos y redes sociales. En las imágenes se observa cómo uno de los sospechosos intenta llevarse la moto mientras una mujer comienza a gritar desesperadamente: “¡Ayuda, ayuda por favor!” .

El ladrón tenía en sus manos un cortacadenas y ya había logrado cortar la cadena de seguridad que sujetaba la motocicleta cuando fue interceptado.

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Además, el otro delincuente habría estado armado durante el intento de robo, situación que generó aún más preocupación entre los vecinos que presenciaron la escena.

Persecución en plena calle

Ante los pedidos de auxilio y la reacción de vecinos y automovilistas que hicieron sonar sus bocinas, los delincuentes abandonaron la moto y comenzaron la huida corriendo por la calle.

En ese momento, la víctima de nombre Mario salió rápidamente en persecución de los sospechosos. Hasta el momento se desconoce si logró atraparlos o no.

Personal de la Policía de la provincia de Neuquén habría intervenido posteriormente en el lugar, tras la alerta de los vecinos, y trabajaría para identificar a los responsables del violento hecho en pleno centro.

intento de robo de moto en nqn

Comerciante del oeste neuquino echó a escobazos y patadas a ladrones

Ante los distintos casos de inseguridad, las víctimas se defienden como pueden de los delincuentes. Una comerciante compartió su indignación por dos intentos de robo en pocos días en su kiosco y mostró cómo debe sacar a los delincuentes a patadas para proteger su trabajo. Las imágenes de los episodios de inseguridad datan de fines de abril, pero de publicación reciente.

Según pudo saber LM Neuquén, los dos videos se corresponden con un kiosco ubicado en calles Necochea y Novella, un lugar que al parecer los delincuentes del sector tienen de punto, ya que buscaron atacarlo en dos oportunidades en muy poco tiempo.

El primero de los hechos retratados es de la semana pasada, puntualmente del 28 de abril pasadas las 13, mientras que el nuevo hecho se registró en las últimas horas, lo que llevó a la comerciante a cargo del local a compartir las imágenes para advertir a otros comerciantes y también para mostrar la inseguridad que se vive en el oeste por estos días.

Lo que sorprende es la valentía con la que actuó la mujer haciendo frente al ladrón en cada ocasión (se desconoce si se trata de la misma persona), a quien no dudó en echar prácticamente a patadas para intentar evitar que le roben mercadería.

Comerciante echó a patadas a ladrones

Lo cierto es que al menos la mujer parecía ya tener más que identificado al sospechoso como delincuente, ya que en el primer clip se la escucha gritarle desde la parte posterior del local "¡Tomatelas, vos!", sin siquiera dejarlo poner pie en el kiosco.