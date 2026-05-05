Video: comerciante del oeste neuquino echó a gritos y patadas a ladrones de su kiosco

Los hechos ocurrieron en un kiosco del oeste. Las imágenes indignan a comerciantes y vecinos de la zona.

Una comerciante compartió su indignación por dos intentos de robo en pocos días en su kiosco y mostró cómo debe sacar a los delincuentes a patadas para proteger su trabajo. Las imágenes de los episodios de inseguridad.

Según pudo saber LM Neuquén , los dos videos se corresponden con un kiosco ubicado en calles Necochea y Novella , un lugar que al parecer los delincuentes del sector tienen de punto, ya que buscaron atacarlo en dos oportunidades en muy poco tiempo.

El primero de los hechos retratados es de la semana pasada, puntualmente del 28 de abril pasadas las 13, mientras que el nuevo hecho se registró en las últimas horas, lo que llevó a la comerciante a cargo del local a compartir las imágenes para advertir a otros comerciantes y también para mostrar la inseguridad que se vive en el oeste por estos días.

Lo que sorprende es la valentía con la que actuó la mujer haciendo frente al ladrón en cada ocasión (se desconoce si se trata de la misma persona), a quien no dudó en echar prácticamente a patadas para intentar evitar que le roben mercadería.

Comerciante echó a patadas a ladrones

Lo cierto es que al menos la mujer parecía ya tener más que identificado al sospechoso como delincuente, ya que en el primer clip se la escucha gritarle desde la parte posterior del local "¡Tomatelas, vos!", sin siquiera dejarlo poner pie en el kiosco.

Luego, en el último hecho, que se registró el domingo 3 de mayo pasadas las 20, el ladrón logró ingresar y comenzó a tomar diversa mercadería hasta que fue descubierto por la encargada.

Una vez más, entre gritos, empujones y patadas, la mujer pudo echarlo del lugar. No se sabe si esta vez el ladrón logró o no sustraer algún producto.

Este tipo de hechos son lamentablemente moneda corriente para los comerciantes, que se ven expuestos en su labor cotidiana y deben luchar por no perder el fruto de su trabajo a manos de quienes se manejan con tal impunidad.

Vecinos de Alta Barda, hartos de los robos violentos

La preocupación por la inseguridad crece en el barrio Alta Barda de la ciudad de Neuquén, donde vecinos aseguran que los hechos delictivos se intensificaron en los últimos meses y adoptaron un nivel de violencia inédito para la zona. La situación motivó una reunión comunitaria para exigir respuestas y mayor presencia policial.

Cristina Balsimelli, presidenta de la comisión vecinal, explicó que el encuentro fue impulsado por los propios vecinos y contó con la participación de autoridades de la Comisaría Cuarta, representantes de la iglesia y residentes del sector. “Nosotros lo que pedimos es mayor seguridad acá en el barrio”, afirmó.

COMISARIA CUARTA ALTA BARDA.webp

Uno de los episodios que encendió la alarma ocurrió días atrás, cuando delincuentes ingresaron a una vivienda con sus ocupantes dentro. “Le patearon las puertas, entraron y sacaron las llaves de una camioneta y se la llevaron, junto con otras pertenencias”, relató en diálogo con Canal 7. El hecho ocurrió sobre calle Los Alelíes y, según remarcó, “desde que estoy en el barrio, desde el año 78, nunca había sucedido algo así”.

Balsimelli advirtió que, si bien los robos y arrebatos no son nuevos, la violencia con la que se están cometiendo marca un cambio preocupante. “Tenemos otros hechos delictivos cotidianos que se han incrementado, pero de este tipo tan agresivo no habíamos tenido”, sostuvo.