Murió una mujer en la Terminal de Neuquén: qué se sabe

Ocurrió este martes en la capital. Investigan las causas del deceso.

Una mujer perdió la vida en la ETON.

La tarde del martes en la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) fue testigo de un trágico hecho cuando una mujer murió luego de bajar de un colectivo y descompensarse.

De acuerdo a la información recabada, el suceso ocurrió en horas del mediodía cuando la víctima llegó a la capital en un micro de larga distancia.

Tras descender del colectivo, la mujer habría presentado síntomas de descompensación. Rápidamente, el personal policial asistió al lugar para brindarle maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

En paralelo, profesionales del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) se presentaron en las instalaciones. Lamentablemente, al llegar confirmaron que no presentaba signos vitales.

ETON 2.jpg

Qué se sabe de la mujer

Aunque desde la Policía y la Fiscalía no se brindó información, los datos extraoficiales confirman que la víctima era una mujer de 84 años domiciliada en la ciudad rionegrina de General Roca.

Ahora se esperan los resultados de la autopsia para confirmar la causa de muerte.

NOTICIA EN DESARROLLO.-