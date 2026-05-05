Encontraron a un hombre muerto en una vivienda del Bajo neuquino
Ocurrió en la tarde de este martes. Se trataría de un acumulador compulsivo domiciliado en La Pampa e Intendente Carro.
Un hombre fue hallado muerto en el interior de una vivienda ubicada entre las calles La Pampa e Intendente Carro. Personal policial motorizado cortó el tránsito mientras efectivos investigan las causas del fallecimiento. Además, una ambulancia del SIEN se acercó al domicilio del Bajo neuquino.
Total hermetismo de parte de las autoridades intervinientes. Se desconoce si hay signos visibles de violencia. Concurrentes indicaron que la vivienda, donde fue hallado un hombre sin vida, era el de un acumulador compulsivo.
Muerte en la ETON
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