Encontraron a un hombre muerto en una vivienda del Bajo neuquino

Ocurrió en la tarde de este martes. Se trataría de un acumulador compulsivo domiciliado en La Pampa e Intendente Carro.

Investigan la muerte de un hombre hallado en una vivienda del Bajo neuquino.

Un hombre fue hallado muerto en el interior de una vivienda ubicada entre las calles La Pampa e Intendente Carro. Personal policial motorizado cortó el tránsito mientras efectivos investigan las causas del fallecimiento. Además, una ambulancia del SIEN se acercó al domicilio del Bajo neuquino.