Quién es el hombre asesinado en la meseta: aseguran que fue apuñalado tras insultos racistas

La Policía busca al responsable del homicidio, quien le asestó una puñalada en el abdomen. El hombre murió por una hemorragia masiva.

El homicidio ocurrido el pasado sábado en el sector conocido como El Choconcito, en la zona de la meseta en Neuquén, continúa con la investigación vigente para encontrar al responsable. Según dio a conocer la Policía, el victimario le asestó una puñalada luego de proferir insultos racistas.

Según informó el comisario inspector Sergio Llaytuqueo , director de Delitos de la Policía, el hecho se desencadenó alrededor de las 18:30 cuando el hombre caminaba por la calle y comenzó a hostigar a un grupo de personas que acababan de terminar su jornada laboral.

Las víctimas de los insultos eran trabajadores de origen paraguayo que habían estado realizando tareas de pintura en una vivienda. De acuerdo con el testimonio policial brindado en R7, el agresor pasó por el lugar "vociferando comentarios xenófobos hacia la nacionalidad de las personas presentes" , utilizando frases como "volvete a tu país" .

En medio de los insultos, el dueño de la casa salió a enfrentar al agresor y recibió un golpe de puño. Fue en ese momento cuando la víctima fatal, un hombre oriundo de Cipolletti que se encontraba en el lugar, intentó interceder para calmar la situación. Sin embargo, el atacante le asestó "una estocada mortal" en la zona abdominal antes de huir caminando del sitio.

Policia de Neuquén Patrullero Movil Policial.jpg Más allá de las medidas preventivas particulares, los vecinos del Utedyc piden una mayor presencia policial.

Un video de las cámaras de seguridad, viralizado en las últimas horas, muestra la frialdad del ataque. El comisario Llaytuqueo destacó la naturaleza del arma utilizada: "Esa es la particularidad de la herida de arma blanca, que tiene que ver con la proximidad de la víctima y la parte silenciosa, porque es diferente del arma de fuego donde se escucha el estruendo".

Debido a esto, los presentes no se dieron cuenta de inmediato de la gravedad de la herida hasta que el agresor ya se había alejado. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Castro Rendón, pero falleció cerca de las 23:30 debido a una hemorragia interna.

Quién es el hombre asesinado en la meseta

La Policía de Neuquén identificó al presunto autor, quien posee "antecedentes de vieja data", aunque no tiene registros recientes por delitos violentos con armas blancas. A pesar de haberse realizado tres allanamientos en viviendas de familiares, los resultados han sido negativos hasta el momento.

"Continuamos la investigación para dar con el paradero de la persona", afirmó Llaytuqueo, tras confirmar que los vecinos de la zona, indignados por el hecho, reaccionaron atacando la vivienda del sospechoso.

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En tanto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que la víctima fatal fue identificada como Sebastián Duarte Vargas, de 34 años. El caso está a cargo del fiscal Andrés Azar, quien tras el hecho ordenó la realización de un allanamiento para dar con el presunto agresor.

Duarte Vargas fue trasladado a un hospital, donde murió horas después. La autopsia determinó que falleció por una hemorragia masiva tras una lesión que afectó la aorta abdominal.