Apareció la mujer con su bebé de cuatro meses: se presentó en una comisaría de General Roca

Minutos antes del mediodía finalizó la búsqueda de una joven y su bebé que había generado gran preocupación y una alerta de ubicación y paradero por parte de la Policía de Neuquén con intervención de la Fiscalía de Rincón de los Sauces. Finalmente, la mujer apareció junto a su hijo en General Roca .

Según confirmó el Ministerio Público Fiscal, se presentó por decisión propia en la Comisaría 31 en la localidad donde la investigación había apuntado tras entrevistar al círculo cercano.

En principio, estarían en buenas condiciones de salud y la fiscal del caso, Rocío Rivero solicitará un examen médico para su constatación en un establecimiento. Luego, se notificará el caso a la Defensoría del niño y la Adolescencia.

Cómo fue la intensa búsqueda de la familia

En el caso intervino la Fiscalía Única de Rincón de los Sauces junto con la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5. El comisario Marcelo Campos explicó que la denuncia fue realizada por la expareja de ella y padre del bebé, luego de no poder comunicarse con ellos.

“El 1 de mayo, la expareja y padre del bebé de esta mujer radicó una denuncia en la comisaría de que perdió contacto con su hijo y tampoco tiene vínculo con la madre. Dijo que se acercó al domicilio y no lo atendieron”, indicó Campos.

Por tratarse de un menor de edad, la Policía dispuso la activación de la Alerta Nati, el protocolo provincial que se utiliza para la búsqueda y difusión de casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes.

alerta nati búsqueda

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal confirmó que se realizaron tres allanamientos en Rincón de los Sauces durante la noche del domingo, en el marco del operativo para dar con ambos. Rivero realizó entrevistas a allegados del entorno familiar y a la vez solicitó información a empresas de transporte sobre posibles pasajes adquiridos por la mujer para salir de la localidad.

También se pidieron informes a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a la Subsecretaría de Familia del municipio y al hospital local, organismos que ya habían intervenido previamente en situaciones vinculadas al grupo familiar.

Los allanamientos nocturnos fueron autorizados por el juez de garantías Juan Pablo Encina pero no aportaron elementos que permitan modificar las líneas actuales de investigación. Por su parte, la hipótesis que empezaron a manejar era que la mujer estuviera junto a su actual pareja en General Roca, donde reside la familia de él por lo que este domingo se emitió una orden de búsqueda y paradero para el hombre.

Cómo sigue la investigación

Luego de la aparición de la joven y el bebé, la causa continúa en la Fiscalía de Narcocriminalidad dado el contexto donde se originó la búsqueda de la joven.

El jefe del CENAF 5 informó que antes de la denuncia por desaparición se había realizado un allanamiento en la vivienda donde residía la joven en Rincón de los Sauces en busca de armas. En ese procedimiento se secuestraron drogas lo que derivó en una intervención inmediata de los organismos de protección al menor.

Tras el operativo, ella y su bebé fueron trasladados al hospital de Rincón de los Sauces para una evaluación médica. Allí, los estudios toxicológicos arrojaron resultado positivo para detección de cocaína tanto en la mujer como en el bebé, situación que activó un protocolo de los equipos de salud y protección de la niñez.

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De acuerdo a lo informado, el bebé tendría que haber quedado internado para su resguardo. Sin embargo, la joven ya se había retirado del hospital junto al niño lo que sumó tensión al desconocimiento del paradero tras la denuncia de su ex pareja.