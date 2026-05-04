Estados Unidos: el momento en que un avión chocó una camioneta en plena autopista y aterrizó sin heridos

El vuelo 169 de United Airlines procedente de Venecia impactó un vehículo de reparto durante la aproximación al aeropuerto de Newark. No hubo heridos.

El hecho ocurrió cuando el avión iniciaba el tramo final del descenso en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Un avión de pasajeros que estaba a punto de completar un vuelo internacional chocó con una camioneta de reparto que circulaba por una autopista durante la aproximación al aeropuerto de Newark, en Estados Unidos . Pese al contacto, la aeronave logró aterrizar sin que se registraran heridos .

El incidente involucró al vuelo 169 de United Airlines, que había partido desde Venecia, Italia, con destino al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, ubicado en el estado de Nueva Jersey.

Según informó la Administración Federal de Aviación (FAA), el hecho ocurrió alrededor de las 14, en momentos en que el avión iniciaba el tramo final del descenso . Allí, la aeronave, un Boeing 767, se encontraba sobre la traza de la autopista New Jersey Turnpike cuando se produjo el impacto con una camioneta que circulaba por esa vía.

Tras el contacto, el avión en el que viajaban 221 pasajeros y 10 tripulantes continuó su trayectoria y completó el aterrizaje sin desvíos ni maniobras de emergencia.

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United Airlines confirmó el episodio en un comunicado en el que señaló que durante la aproximación final la aeronave “entró en contacto” con un objeto. “La aeronave aterrizó sin contratiempos, rodó hasta la puerta de embarque con normalidad y no hubo pasajeros ni tripulantes heridos”, destacó la empresa.

Cómo es la aproximación al aeropuerto de Newark

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty tiene procedimientos de aproximación que obligan a las aeronaves a descender sobre zonas urbanizadas e infraestructuras viales de alto tránsito.

En particular, uno de los corredores de llegada atraviesa el sector donde se ubica la autopista New Jersey Turnpike, una de las más transitadas de la región.

En ese tramo, los aviones descienden a baja altitud antes de tocar pista, lo que implica que, durante los últimos segundos de vuelo, pasan a escasa distancia de estructuras y vehículos que circulan por la autopista.

La empresa propietaria de la camioneta involucrada indicó que el trabajador no sufrió heridas como consecuencia del episodio y se encontraba fuera de peligro tras el contacto con la aeronave.

La misma fuente precisó que el vehículo formaba parte de su flota operativa y que el conductor se encontraba cumpliendo tareas habituales al momento del incidente.

Qué pasó con el avión tras chocar la camioneta

El vuelo 169 había completado la mayor parte de su recorrido sin inconvenientes antes del incidente registrado en la etapa final. De acuerdo con la FAA, el Boeing 767 logró aterrizar sin que se reportaran fallas adicionales durante la maniobra.

Tras el arribo, la aeronave fue retirada de operación para ser sometida a una inspección técnica. El equipo de mantenimiento de United Airlines inició una evaluación de los posibles daños derivados del impacto.

avion camioneta 2 El avión en el que viajaban 231 personas completó el aterrizaje sin desvíos ni maniobras de emergencia.

La compañía también informó que la tripulación fue apartada temporalmente de sus funciones mientras se desarrolla una investigación interna de seguridad, en línea con los protocolos aplicados en este tipo de situaciones.

La investigación por el choque del avión en Newark

Tras el incidente, organismos federales iniciaron una investigación para determinar las causas y la secuencia de lo ocurrido. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) informó que abrió una pesquisa formal y que enviará un investigador al lugar.

Como parte de ese proceso, el organismo solicitó a la aerolínea la entrega de la grabadora de voz de cabina y la grabadora de datos de vuelo. Estos registros permitirán reconstruir las condiciones en las que se desarrolló la aproximación y establecer los factores que derivaron en el impacto.

La NTSB indicó que se prevé la difusión de un informe preliminar dentro de los próximos 30 días, con los primeros resultados del análisis técnico.