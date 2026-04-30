Javier Milei participa de ejercicios militares en el portaaviones nuclear USS Nimitz

Es uno los buques estadounidenses más grandes que existen. ¿Qué hace el portaaviones en el mar argentino?

El mandatario partió desde Aeroparque a las 10 de la mañana y aterrizó en la cubierta del buque una hora y media más tarde.

Este jueves, el presidente Javier Milei visitó el USS Nimitz (CVN68), uno de los portaaviones a propulsión nuclear más grandes de los Estados Unidos , y participará de distintos ejercicios militares. En el lugar fue recibido por el comandante de la unidad de la Marina de Estados Unidos, Joseph J. Furco.

El mandatario partió desde Aeroparque a las 10 de la mañana y aterrizó en la cubierta del buque una hora y media más tarde. Es la primera ocasión que Milei arriba a una nave de estas características. Desde Casa Rosada pretenden sostener los gestos de alineamiento geopolítico hacia la potencia norteamericana.

El objetivo de esta visita es es la participación de ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos en el Atlántico Sur, en el marco del Passex 2026, una actividad organizada por el Comando Sur y la Embajada estadounidense.

El traslado hacia aguas del Atlántico Sur se realizó a bordo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del portaaviones. Esta visita presidencial coincidió con una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, prevista como parte del programa del último día de ejercicios.

El Presidente está acompañado por Karina Milei, el canciller Quirno y el ministro de Defensa

Este domingo la nave entró en aguas argentinas y se esperaba que durante estos días realizara múltiples ejercicios de búsqueda, rescate, ataque y defensa frente a las costas de Rawson, Necochea y Mar del Plata. Este año no hay prensa embarcada, como ocurrió en 2024 cuando llegó a aguas argentinas el gigantesco portaaviones George W. Washington.

La comitiva que acompañó al presidente está compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes posaron junto al embajador estadounidense Peter Lamelas al aterrizar en el navío.

También estaban presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

milei portaaviones

Por el momento, el portaaviones se encuentra navegando por la Zona Económica Exclusiva argentina, tras cruzar desde el Pacífico, desde Chile, al Atlántico, por el Estrecho de Magallanes.

Ejercicios militares en conjunto entre Estados Unidos y Argentina

Esta actividad no es casual, ya que se trata de una nuevo alineamiento con el país norteamericano, que fue aprobado por Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial, ante el temor de la administración nacional de que el Congreso no lo aprobara.

El Passex es un operativo que forma parte de maniobras de cooperación entre Argentina y EE.UU, enfocadas entre la seguridad en el Atlántico Sur y la coordinación entre fuerzas navales de ambos países.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SA_Defensa/status/2049675245456355437?s=20&partner=&hide_thread=false Argentinian EEZ ()



First good look at the @Armada_Arg squadron sent to meet the @USNavy's () USS Nimitz (CVN-68) & USS Gridley (DDG-101).



President @JMilei is set to visit the Nimitz during her pass through Argentinian waters.



: ARA https://t.co/xj50hoh3qa pic.twitter.com/VT1f3v1a1Q — SA Defensa (@SA_Defensa) April 30, 2026

Desde la fuerza argentina se sumaron a participar del ejercicio naval un destructor ARA "La Argentina" y la coberta ARA "Rosales", en una operación orientada a reforzar la cooperación bilateral y mejorar la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

En este marco, ambas embarcaciones de la Flota de Mar partieron desde la dársena de la Base Naval Puerto Belgrano para incorporarse al ejercicio internacional Passex 2026.

Milei portaaviones (2)

El programa de actividades incluyó evoluciones tácticas, maniobras de comunicaciones y el tradicional ejercicio fotográfico (Photoex), que permite registrar el despliegue de la fuerza de tareas combinada.

Se trata de la segunda vez en dos años que una nave de estas características recorre el Mar Argentino. En el 2024 estuvo el portaaviones a propulsión nuclear USS George Washington de los Estados Unidos, que realizó ejercicios en el Atlántico Sur con la Armada Argentina, en el marco del Southern Seas 2024.