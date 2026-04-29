Pochoclos, antialérgicos y chicanas: el color de una jornada tensa en el Congreso

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrentó un clima hostil en su visita al Congreso al ser cuestionado por las explicaciones sobre su patrimonio.

La presentación de Manuel Adorni ante el Congreso no solo fue un evento institucional, sino un verdadero espectáculo de tensión política y "cotillón" legislativo. Desde temprano, el clima en el Palacio Legislativo anticipaba una jornada eléctrica. El ingreso de Javier Milei , escoltado por su hermana Karina Milei y el gabinete a pleno, estuvo marcado por el choque con la prensa acreditada.

Ante las insistentes preguntas sobre la situación patrimonial de su vocero y ahora Jefe de Gabinete, el Presidente optó por el agravio directo, tildando de "corruptos" y "chorros" a los cronistas presentes, profundizando un conflicto con el periodismo que ya incluyó la restricción de acceso a la Casa Rosada .

"Corruptos son ustedes", les dice Milei a los periodistas cuando le preguntan por qué sostiene a Adorni. Qué raro, porque al que le encontraron gastos y propiedades que multiplican varias veces su supuesta capacidad de gasto y no lo puede explicar es a Adorni. Averiguá bien Milei pic.twitter.com/QBYlXc2h2X

Dentro del recinto, la oposición aguardaba con una puesta en escena diseñada para las redes sociales. El diputado socialista Esteban Paulón se convirtió en el protagonista de las fotos del día al presentarse con un delantal de cocina y repartir bolsas de pochoclos entre sus colegas. La acción buscaba ironizar sobre los dichos previos de Martín Menem, quien había invitado a la audiencia a "comprar pochoclos" para ver el informe.

Esteban Paulón

Sin embargo, la humorada no cayó bien en las filas libertarias: Santiago Oría, cineasta de Milei, y el diputado Sergio "Tronco" Figliuolo fustigaron al legislador en X, acusándolo de hacer el "ridículo" y de desprestigiar la "honorabilidad de la Cámara".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Santiago_Oria/status/2049483270924943526&partner=&hide_thread=false Paulon repartiendo pochoclos. La oposición son unos PAYASOS. pic.twitter.com/BT5IT4doPs — Santiago Oría (@Santiago_Oria) April 29, 2026

La artillería digital no se quedó atrás. Como la sesión coincidió con el 29 de abril, el diputado de Unión por la Patria, Juan Carlos Molina, aprovechó el "Día del Ñoqui" y el "Día del Animal" para lanzar dardos contra Adorni, cuestionando qué se podía esperar "de un burro más que una patada".

En la misma línea, Myriam Bregman (FIT) denunció que intentaron obligarla a retirar un cartel de su banca que acusaba al Jefe de Gabinete de "meternos el perro", en referencia a la polémica por una supuesta radiografía canina presentada para cobrar subsidios. Con ironía, Bregman remató: "No sé si se daña el mármol de la pared o el de la cara de Adorni".

Por el lado de la Coalición Cívica, los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade apelaron a un tono más ácido. Ferraro mostró fotos de cajas de antialérgicos, alegando que los ministros del gabinete siempre han tenido "alergia al Congreso" y a brindar respuestas. Mientras tanto, en los pasillos, la presencia de tanquetas y un fuerte operativo de seguridad fue denunciada por Nicolás del Caño como una muestra de "miedo ante la bronca que crece".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/2049473053461991832&partner=&hide_thread=false Más que pochoclos, les compré antialérgico. Para Toto, Karina, Lugones y los ministros que siempre tuvieron alergia al Congreso… y nunca vinieron a brindar informes y respuestas.



A ver si justo hoy, que decidieron aparecer, les agarra un brote de alergia. pic.twitter.com/QafcqIXdpq — maxi ferraro (@maxiferraro) April 29, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/myriambregman/status/2049520487512891755&partner=&hide_thread=false Es la verdad. https://t.co/HuLvts2CPm — Myriam Bregman (@myriambregman) April 29, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NicolasdelCano/status/2049471471731249456&partner=&hide_thread=false Tanquetas frente al Congreso para "proteger" a Adorni y Milei. Tienen miedo porque la bronca crece. pic.twitter.com/6tScAkwrMh — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) April 29, 2026

Finalmente, el sector más institucional, representado por Miguel Pichetto, lamentó que la Cámara de Diputados se transformara en un espacio de "barrabravas". Según el jefe del bloque Encuentro Federal, la figura del Jefe de Gabinete ha perdido relevancia institucional, convirtiendo el informe de gestión en un "escalón más abajo en la decadencia" del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiguelPichetto/status/2049497711372636343&partner=&hide_thread=false Todo el gobierno, con el Presidente a la cabeza, acompañando un acto inédito en el Congreso.

Más allá del resultado judicial, la figura del jefe de gabinete ha perdido toda relevancia y autoridad institucional.

Convertir a la Cámara de Diputados en un espacio de barrabravas… — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) April 29, 2026

Desde el radicalismo, Mariela Coletta cerró la jornada con una crítica letal a la "casta" libertaria, señalando que mientras el Gobierno hacía una "fiesta" en el Congreso, Adorni seguía sin poder explicar el origen de su patrimonio y sus viajes privados.