Starlink aumentó sus tarifas en Argentina: cuáles son los nuevos valores

Los nuevos precios del servicio ya comienzan a regir desde este mes. Cuánto saldrá desde ahora.

El servicio de Internet satelital de Starlink continúa expandiéndose en el país, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

El servicio de Internet satelital Starlink , desarrollado por SpaceX , la compañía fundada por Elon Musk , volvió a actualizar sus tarifas en Argentina y elevó el costo de varios de sus planes a partir de junio.

La plataforma continúa expandiendo su presencia en el país y suma usuarios en distintos puntos del territorio, especialmente en zonas donde la conectividad mediante fibra óptica todavía presenta limitaciones. No obstante, el aumento de los abonos volvió a poner sobre la mesa una pregunta: ¿Vale la pena contratar Starlink o sigue siendo más conveniente optar por una conexión tradicional?

Además de los cambios tarifarios, el servicio mantiene algunas características que explican buena parte de su popularidad, entre ellas la facilidad de instalación, la posibilidad de pausar la suscripción y una cobertura que alcanza lugares donde otras tecnologías no llegan.

Tras los incrementos aplicados durante abril y mayo de 2026, la suscripción residencial tradicional ya supera los $65.000 mensuales, mientras que algunas opciones móviles registraron subas todavía más pronunciadas.

Cuánto cuesta Starlink en Argentina

Para utilizar el servicio es necesario adquirir previamente el equipamiento desarrollado por la empresa. El kit estándar, compuesto por una antena satelital y un router WiFi, tiene un valor de $499.999.

Starlink Mini X

La compañía también comercializa una alternativa más compacta y portátil denominada Starlink Mini, cuyo precio ronda los $151.600. Una vez instalado el equipo y completada la configuración desde la aplicación oficial, los usuarios pueden acceder a los distintos planes disponibles.

Actualmente, el plan Residencial Lite cuesta $45.000 por mes, mientras que el plan Residencial Estándar alcanza los $65.000 mensuales, convirtiéndose en la opción más elegida por los hogares.

Para quienes necesitan conectividad fuera de una ubicación fija, la empresa ofrece el servicio Itinerante 100 GB, con un valor de $63.000 mensuales.

En tanto, el plan Itinerante Ilimitado pasó a costar $140.000 por mes, convirtiéndose en el abono con mayor incremento dentro de la oferta actual.

Uno de los aspectos más valorados por los clientes es la flexibilidad de contratación. A diferencia de muchos proveedores tradicionales, Starlink no exige contratos de permanencia obligatoria y permite suspender temporalmente el servicio para reactivarlo más adelante sin penalidades.

Cómo funciona el Internet satelital de Elon Musk

La propuesta de Starlink se basa en una enorme red de satélites ubicados en órbita baja alrededor de la Tierra. A diferencia de los sistemas satelitales tradicionales, cuyos equipos operan a más de 35.000 kilómetros de distancia, los satélites de Starlink funcionan a aproximadamente 550 kilómetros de altura.

Esta diferencia tecnológica permite reducir drásticamente la latencia y mejorar la experiencia de navegación.

Gracias a esa infraestructura, muchos usuarios pueden acceder a velocidades que oscilan entre 100 y 250 Mbps, suficientes para realizar videollamadas, trabajar de forma remota, jugar online o reproducir contenidos audiovisuales en alta definición.

El servicio resulta especialmente atractivo en áreas rurales, localidades alejadas de los grandes centros urbanos, emprendimientos productivos y zonas donde todavía no existe una red de fibra óptica desarrollada.

Según datos difundidos por la compañía, la plataforma superó las 700.000 cuentas activas en Argentina y mantiene una fuerte presencia en regiones como el AMBA, Córdoba, Tierra del Fuego y los desarrollos energéticos de Vaca Muerta.

Starlink o fibra óptica: cuál conviene elegir

La expansión de Starlink generó una competencia directa con la fibra óptica, la tecnología que domina el mercado de Internet fijo desde hace años.

celular starlink 1200.jpg Starlink volvió a ajustar sus tarifas en Argentina y modificó los valores de varios de sus planes residenciales y móviles.

En términos de velocidad máxima, la fibra óptica conserva una ventaja importante. Los proveedores tradicionales pueden ofrecer conexiones de varios gigabits por segundo y sostener el rendimiento incluso cuando numerosos dispositivos utilizan la red de manera simultánea.

También mantiene una ventaja clara en la velocidad de subida de archivos, un aspecto fundamental para creadores de contenido, empresas tecnológicas y usuarios que transfieren grandes volúmenes de información.

Por su parte, Starlink ofrece un desempeño más que suficiente para la mayoría de las tareas cotidianas y consigue reducir al mínimo la diferencia en materia de latencia respecto de las conexiones terrestres. Sin embargo, el punto donde el sistema satelital marca una diferencia contundente es la cobertura en Argentina.

Mientras la fibra óptica depende de una compleja infraestructura de cables, postes y obras de instalación, Starlink solo requiere una antena con vista despejada al cielo para comenzar a funcionar.