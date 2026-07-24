Sancionaron a un camionero por cometer cinco infracciones a la vez: las imágenes

Todo quedó registrado durante uno de los operativos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Qué infracciones realizó.

El camionero tuvo que detener su macha mientras era perseguido por agentes de seguridad vial.

Un camionero fue perseguido por las autoridades cuando circulaba a exceso de velocidad. De inmediato fue sancionado porque descubrieron que había cometido cinco infracciones a la vez.

El indignante caso quedó registrado durante uno de los operativos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Y las imágenes fueron compartidas a través de las redes sociales.

En la publicación, la agencia señaló que un conductor de un camión fue sancionado en la Autopista Acceso Oeste en Buenos Aires, tras ser detectado cometiendo cinco infracciones al mismo tiempo.

Cuáles fueron las cinco infracciones que realizó el camionero: el video

Según detallaron desde la ANSV la primera de las infracciones fue tras ser detectado cuando circulaba por el carril rápido de la autopista Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 26. Por ley, camiones y micros deben circular por el carril derecho y utilizar el izquierdo únicamente para maniobras de sobrepaso.

Otras de las infracciones que se comprobó es que excedía la velocidad permitida para ese tipo de rodado.

La tercera fue por utilizar el celular al volante, la cuarta infracción fue porque no llevaba colocado el cinturón de seguridad y la quinta porque la patente trasera del vehículo era ilegible.

Tras la inspección de la documentación obligatoria, los agentes le labraron las infracciones correspondientes y le advirtieron al conductor sobre la gravedad de las conductas detectadas.

El caso se registró durante uno de los operativos dinámicos que la ANSV despliega sobre el transporte de cargas y pasajeros en los principales corredores viales de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El caso llamó la atención de los agentes por la cantidad de infracciones detectadas al mismo tiempo. Más allá de las sanciones económicas que pueda determinar la jurisdicción correspondiente, las cinco conductas observadas están contempladas por la Ley Nacional de Tránsito como situaciones que afectan la seguridad vial.

El detalles sobre las cinco infracciones

circular por el carril izquierdo: La normativa establece reglas específicas para los vehículos de transporte de carga y pasajeros, que deben utilizar prioritariamente los carriles de la derecha y emplear el izquierdo únicamente para maniobras de sobrepaso. El objetivo es reducir interferencias con el resto del tránsito y minimizar riesgos en autopistas y rutas de alta circulación.

exceso de velocidad: la legislación fija límites especiales para los vehículos de transporte de carga debido a sus dimensiones, peso y distancia de frenado, factores que pueden aumentar las consecuencias de un eventual siniestro vial.

manipulaba un teléfono celular mientras manejaba: la Ley Nacional de Tránsito prohíbe realizar acciones que reduzcan la atención necesaria para la conducción segura, ya que este tipo de distracciones puede afectar simultáneamente la capacidad visual, manual y cognitiva del conductor.