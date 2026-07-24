Simuló un suicidio y escapó: atraparon en EE.UU al asesino de la modelo argentina Agostina Jalabert

La joven de 31 años fue encontrada sin vida por su hermana. Las pericias confirmaron la brutalidad del femicidio y luego de tres años lograron atrapar al asesino.

El sospechoso, oriundo de la localidad de Viedma, fue detenido este jueves en el estado de Oregon, Estados Unidos.

En las últimas horas se concretó la detención de un femicida argentino , oriundo de la provincia de Río Negro, que se encontraba prófugo hace tres años y medio. Está acusado por el femicidio de su novia, una modelo argentina.

Juan Manuel Reverter el principal acusado de la muerte de la joven de 31 años Agostina Jalabert , ocurrida el 18 de febrero de 2023 en la ciudad mexicana de Playa del Carmen.

El sospechoso, oriundo de la localidad de Viedma , fue detenido este jueves en el estado de Oregon, Estados Unidos. El arresto se concretó en el condado de Deschutes.

La joven de 31 años, oriunda de la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones fue asesinada en 2023. Fue encontrada sin vida por su hermana, Candela, en su departamento, que compartía con su entonces pareja en el Complejo Paseo del Real, Paseo de Los Olivos, ubicado en la ciudad del estado de Quintana Roo.

Reverter mató a su novia, simuló un suicidio y escapó

Según el relato de la su hermana, aquel 18 de febrero ingresó al departamento de Agostina y la encontró sentada en el baño. Estaba atada del cuello con un cinturón del toallero de mano, por lo que las autoridades sospecharon que el hecho se trató de un suicidio.

Sin embargo, desde un primero momento la familia no creyó en esa versión y apuntó contra Reverter, por lo que los resultados de la autopsia fueron claves para cambiar el rumbo de la investigación.

Las pericias confirmaron lo peor: Agostina fue torturada, quemada, abusada sexualmente, ahorcada y recibió golpes en la cabeza, mientras que el implicado, habría simulado el suicidio para luego fugarse.

Cómo fue la detención del femicida rionegrino: estuvo más de tres años prófugo

Juan Manuel Reverter fue arrestado en el condado de Deschutes. Sobre él pesaba una alerta roja de Interpol y su detención se concretó con apoyo de varias agencias federales, en una causa vinculada al crimen de la modelo Agostina Jalabert en Playa del Carmen.

El operativo, realizado alrededor de las 7:30 de la mañana del jueves, fue ejecutado por agencias federales de Estados Unidos en coordinación con autoridades y mecanismos de cooperación internacional.

Lo capturaron en una ruta de Oregón, durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. El ICE había desplegado un control y lo frenaron. En ese momento los agentes se dieron cuenta de dos cosas: que su pasaporte estaba vencido desde hacía tiempo y que caía sobre él una orden de detención internacional.

“Él se fue hace un tiempo para allá y nunca renovó su pasaporte porque estaba flojo de papeles. Así que cayó por ambas cosas. Ahí lo detuvieron y a partir de ahí empezó todo el proceso para que puedan deportarlo a México”, detalló el padre de la joven, Edgardo Jalabert.

“La mató de la peor forma”

La joven era modelo e influencer y había iniciado su relación con Reverter durante la pandemia en Viedma, Río Negro. La pareja se separó tras un episodio violento, pero retomaron después el vínculo a fines de 2022, cuando él viajó a Playa del Carmen para pasar las Fiestas junto a ella y decidió quedarse a vivir.

Carolina, la madre de la víctima, relató que el femicida "Estuvo tres años y medio prófugo con Alerta Roja de Interpol desde el 23 de diciembre de 2025. Ahora todo se encuentra en manos de la Fiscalía y deben pedir la extradición a México".

"Tengo sensaciones muy encontradas, él la mató de la peor forma. No estoy alegre porque a Agostina no la tengo más. Siento que, en parte, se hizo justicia porque ya está preso y viene un proceso largo con la prisión preventiva y un juicio. Hay que rearmarse para lo que venga”, manifestó Carolina Noticias Argentinas.