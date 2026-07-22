Créditos hipotecarios en Neuquén con más de 3 mil inscriptos: cuándo son los primeros desembolsos

El Gobierno provincial anunció las fechas de los primeros otorgamientos y la mayor parte de los desembolsos.

El programa de créditos hipotecarios no bancarios coordinado por el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Neuquén supera las 3.090 solicitudes en todo el territorio. Actualmente, quienes pasaron las primeras instancias avanzan en las etapas de validación técnica y notarial, proyectando los primeros otorgamientos a partir de fines de agosto y el mayor volumen de desembolsos durante septiembre.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén continúa avanzando según el cronograma previsto con el desarrollo del programa del plan Neuquén Habita , una herramienta estratégica orientada a facilitar la construcción, ampliación y refacción de viviendas permanentes en todo el territorio provincial.

En el mapa de demanda territorial, la región de Confluencia encabeza la mayor cantidad de postulaciones registradas, seguida por las regiones de Lagos del Sur, Comarca Petrolera y Pehuén, reflejando un marcado interés federal por acceder a estas líneas de financiamiento. Asimismo, las primeras cinco localidades con mayor volumen de inscriptos son Neuquén capital, Plottier, Centenario, San Martín de los Andes y Cutral Co.

Desde la Secretaría de Vivienda y Hábitat y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) señalaron que los equipos técnicos ya concluyeron la evaluación de una parte significativa de las solicitudes ingresadas a través de la Oficina Virtual. Tras los análisis integrales de admisibilidad, las principales causas de rechazo se debieron a antecedentes crediticios desfavorables en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), seguidas por inconsistencias en la evaluación de ingresos declarados o de documentación dominial.

Cómo son las fases finales del proceso

Actualmente, el proceso se encuentra concentrado en las fases finales de validación jurídica y constitución de garantías. En este contexto, los expedientes van siendo remitidos al Colegio de Escribanos de la Provincia del Neuquén para llevar adelante los correspondientes Estudios de Títulos.

Una vez completado el análisis notarial, las y los solicitantes deberán culminar con las instancias operativas complementarias. Actualmente, más de 1.700 solicitudes siguieron el proceso de evaluación, por lo que es importante que los postulantes que han avanzado en las distintas instancias den conformidad a los planos de sus proyectos de vivienda.

En esta instancia, cabe mencionar que no existen prototipos preestablecidos y que los planos deben ser elaborados de manera individual por un profesional competente, para luego dar paso a la aprobación municipal, la presentación del cómputo y presupuesto definitivo, la constitución e inscripción de la hipoteca, y la emisión de la posterior Resolución de Otorgamiento del Crédito.

Desde la cartera de Infraestructura se explicó que estas instancias administrativas contemplan una demora externa habitual estimada de entre 30 y 45 días hábiles, supeditada a los tiempos de respuesta del Colegio de Escribanos, los municipios intervinientes y del Registro de la Propiedad Inmueble. Por tal motivo, la decisión de notificar de manera anticipada a las familias con expedientes en trámite tiene como fin agilizar los plazos para que, una vez concluidas las revisiones jurídicas, se proceda de forma directa a la formalización e inicio de los desembolsos.

Aquellas familias postulantes que completen la totalidad de los requisitos y cuenten con la documentación técnica y notarial aprobada estarán en condiciones de acceder al otorgamiento de los préstamos a fines del mes de agosto. Para esa primera instancia, se proyecta una primera etapa de entrega de créditos aprobados.

Asimismo, se prevé que el mayor volumen de contrataciones y desembolsos financieros se concentre de manera progresiva a lo largo del mes de septiembre, dinamizando la obra pública, la compra de materiales y la generación de empleo en las distintas localidades de la provincia.

Las personas interesadas en acceder a los créditos hipotecarios provinciales podrán inscribirse a través del sitio web del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, donde también encontrarán los requisitos, la documentación necesaria y las condiciones de la línea de financiamiento: https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/