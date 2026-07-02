Créditos hipotecarios en Neuquén: cuándo llegan los primeros anticipos para los inscriptos

La ministra Tanya Bertoldi confirmó cómo ADUS y el BPN analizan los casos para hacer los desembolsos de un programa histórico para la vivienda en Neuquén.

El programa Neuquén Habita , la línea de créditos hipotecarios no bancarios que impulsa el Gobierno provincial para la construcción de viviendas , ya tiene fecha estimada para el desembolso de los primeros anticipos.

Según confirmó a LM Neuquén la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, los primeros pagos llegarán a los beneficiarios entre fines de julio y principios de agosto, una vez que se complete el análisis conjunto entre ADUS y el Banco Provincia de Neuquén (BPN). "El análisis de cada caso lleva aproximadamente tres meses" , dijo, e indicó que las inscripciones siguen abiertas para los interesados.

La funcionaria provincial explicó que las inscripciones al programa continúan abiertas desde su lanzamiento y que no tienen fecha de cierre prevista, al menos por ahora. Además, tiró un dato importante que revela el interés del programa. "Llevamos 2834 inscriptos", indicó, que es la cifra actualizada al 30 de junio.

Tanya Bertoldi (2) La ministra de Infraestructura de la Provincia de Neuquén, Tanya Bertoldi. Claudio Espinoza

"Desde el momento en que se abrieron las inscripciones hasta que estemos en nuestra gestión, las inscripciones están abiertas", señaló Bertoldi.

Viviendas en Neuquén: cómo anotarse

Para poder anotarse, es requisito estar previamente inscripto en el RUPROVI (Registro Único Provincial de Vivienda y Urbanismo), el registro provincial que ordena la demanda habitacional.

Sobre los tiempos de aprobación, la ministra precisó que el análisis de cada caso demanda un total de tres meses aproximadamente. Durante ese período, desde el organismo van solicitando documentación adicional a los postulantes a medida que avanza la evaluación de cada expediente, tanto en lo referido a la situación patrimonial como a los requisitos de ingresos que exige la línea de crédito.

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En cuanto a la cantidad de interesados, el número sigue en ascenso: hasta el martes 30 de junio se contabilizaban 2.834 inscriptos en el programa, una cifra que confirma el fuerte interés que generó la iniciativa desde su lanzamiento. Cuando el programa cumplió su primer mes, la concentración de interesados era mayoritariamente en la región de la Confluencia, en torno al 80% del total, lo que da cuenta de la magnitud del déficit habitacional en esa zona.

Cómo funcionan los créditos

Neuquén Habita ofrece dos líneas de financiamiento. Una está destinada a ampliación y refacción, con montos de entre 30 y 75 millones de pesos, mientras que la otra permite construir una vivienda desde cero, con préstamos de entre 75 y 150 millones. Para los créditos más altos se otorga hasta un año para levantar una casa de hasta 90 metros cuadrados, equivalente a dos dormitorios y dos baños.

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A diferencia de los bancos, el programa acepta también a monotributistas y no exige un ahorro previo del 20%, ya que la provincia financia el 100% de la obra, mientras que las entidades bancarias cubren hasta el 80% del valor de la vivienda. Las tasas también resultan más accesibles: se otorgan a 20 años con una tasa UVI más 2%, frente al UVA más 6% que aplica actualmente el Banco Nación.

Otro punto distintivo es el año de gracia antes de empezar a pagar las cuotas, pensado para que las familias no tengan que afrontar al mismo tiempo el alquiler y la cuota del crédito. Además, el programa exige contratar mano de obra local y solo permite construir viviendas nuevas: no está habilitado para la compra de propiedades ya terminadas, en línea con el objetivo de dinamizar la economía de cada región.

¿Quiénes pueden anotarse?

Entre los requisitos generales se pide tener entre 18 y 65 años y al menos cinco años de residencia en la provincia, además de contar con un terreno propio a nombre del titular del crédito. Para quienes tienen el terreno pago pero aún no lo escrituraron, existe una línea específica para avanzar con ese trámite antes de acceder al programa.

Neuquén Habita

Por el momento, Neuquén Habita no tiene cupo máximo de beneficiarios y, si bien todavía no fue girado como proyecto de ley a la Legislatura, desde el Gobierno remarcaron que la decisión es sostener la línea de créditos durante lo que resta de la gestión de Rolando Figueroa.