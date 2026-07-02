Hacinados y sin saber hablar: así encontraron a 16 niños en una vivienda

La Policía dijo que, si no intervenía, había “una probabilidad muy alta” de que los menores murieran. Detuvieron a sus padres y abuelos.

Los niños de entre 1 y 18 años tenían dificultades para comunicarse verbalmente.

Dieciséis niños fueron encontrados hacinados por la Policía en una vivienda rural de Ohio, Estados Unidos , tras una investigación que expuso años de aislamiento en una pequeña habitación, graves condiciones de deterioro y falta de cuidados, y una situación que, según las autoridades, puso en riesgo sus vidas .

Varios de los menores de entre 1 y 18 años no podían decir su nombre ni comunicarse verbalmente, mientras que otros debieron ser hospitalizados de urgencia . Uno de los niños fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos, mientras que otros dos fueron trasladados en avión a centros de traumatología de nivel uno debido a la gravedad de las lesiones detectadas por los profesionales de salud.

El procedimiento se desarrolló en Hamden, una pequeña localidad del condado de Vinton, ubicada al sureste de Columbus. Los agentes que ingresaron a la propiedad encontraron a la mayoría de los menores concentrados en un espacio de aproximadamente cuatro metros por cuatro metros .

Por el caso fueron detenidos los padres Gary Siders Jr. y Elizabeth Siders, y los abuelos, Gary Siders Sr. y Christina Siders. Durante una audiencia judicial, los cuatro fueron imputados por 17 cargos relacionados con la puesta en peligro de menores.

El tribunal les fijó una fianza de 300.000 dólares en efectivo a cada uno y les prohibió cualquier tipo de contacto entre ellos o con los niños.

"Parecían animales salvajes”: la tremenda situación de los niños

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el nivel de aislamiento detectado entre los menores. De acuerdo con las autoridades, algunos de ellos no habían desarrollado el habla y eran incapaces de identificarse.

Niños 3 La Policía examina la casa donde los niños estaban encerrados en una pequeña habitación.

“Algunos de estos niños ni siquiera podían hablar”, dijo el fiscal general de Ohio, Andy Wilson. El funcionario aseguró que la situación encontrada en la vivienda era crítica y sostuvo que el desenlace pudo haber sido aún más grave.

En conferencia de prensa, Wilson expresó: “Era algo inconcebible. A la luz de las pruebas, si hubieran esperado otras 24 horas, existía una probabilidad muy alta de que estuviéramos lidiando con una o varias muertes”. “Fue terrible. Parecían animales salvajes. Fue terrible”, enfatizó.

“Bacterias y excrementos”: una vivienda con condiciones sanitarias deficientes

Los investigadores concluyeron que los niños pasaron gran parte de los últimos cuatro años en el mismo espacio reducido dentro de una propiedad con condiciones sanitarias deficientes.

"A la mayoría de nuestro ganado se le mantiene en mejores condiciones que a estos niños. Había una gran presencia de bacterias y excrementos; era una escena simplemente repugnante", declaró el alguacil del condado de Vinton, Ryan Cain.

Los movimientos de la familia bajo investigación

La investigación también reconstruyó los movimientos de la familia durante los últimos años. Según los funcionarios, los Siders residieron en distintos condados de Ohio desde 2008, incluidos Gallia, Pike, Jackson y Vinton. Además, detectaron vínculos con Wisconsin.

Acusado niños Por el caso fueron detenidos los padres y los abuelos de los niños.

Los investigadores sostienen que esos cambios de residencia contribuyeron a que existieran escasos registros médicos o gubernamentales relacionados con los menores. Wilson afirmó que la familia escondía a los chicos porque "sabían que estaban desatendidos".

Por su parte, el fiscal del condado de Vinton, William Archer, descartó que el caso esté relacionado con trata de personas. “Se trata de una situación intrafamiliar. No es trata de personas. No hay nada que ponga en riesgo a nuestros otros hijos”, declaró.

Archer confirmó además que el Estado solicitará la custodia temporal de los 16 menores mientras avanza el proceso judicial.