"Estuvimos en una cárcel donde te torturan", el relato de los dos youtubers argentinos detenidos en Miami

Beni y Pato recuperaron la libertad tras ser arrestados en plena disputa del Mundial 2026. Contaron su versión de los hechos a través de una transmisión en vivo.

Días atrás los youtubers argentinos , Beni Mármol y Pato Perrota, fueron detenidos en el ingreso a un partido del Mundial 2026 en Miami , cuando intentaban colarse . Ambos enfrentan delitos graves y lograron recuperar su libertad bajo fianza. A través de un stream, relataron lo ocurrido aquel día.

Los argentinos fueron arrestados por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade en las inmediaciones del Hard Rock Stadium. Según trascendió, ambos intentaron ingresar al enfrentamiento entre Portugal y Colombia con credenciales de un partido anterior.

Tras ser liberados este miércoles, realizaron un stream en el decidieron compartir su experiencia. "Estamos a punto de contar la peor anécdota de nuestras vidas . Todavía no puedo creer lo que vivimos", comenzaron afirmando los creadores de contenido. "Estuvimos en una cárcel de Estados Unidos, donde te torturan",afirmaron.

Ambos desmintieron las versiones que señalaban que se habían colado al partido y sostuvieron que el ingreso al estadio se frustró por un problema con una acreditación oficial.

"Quiero aclarar que nosotros no nos colamos. Todo arranca cuando venimos a Miami con una credencial oficial de la FIFA que nos la dio un medio público argentino muy, muy conocido", comenzó Pato en su descargo.

youtubers argentinos detenidos (2)

"Nos habían suspendido la entrada a los estadios"

"Ese medio público te da una credencial que te deja asistir a todos los partidos que se hagan en México y en Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, habíamos ido a Arabia Saudita-Uruguay. Lo fuimos a ver, filmamos historias desde adentro, todo", explicó sobre como consiguieron el acceso.

Según detalló, esta credencial estaba habilitada "hasta para la final", ya que era una credencial de ser miembro de la FIFA como media partner.

"El problema fue que cuando nosotros estábamos yendo a Colombia-Portugal, nos habían dado de baja el carnet y no nos notificaron. Nadie nos avisó que nos habían dado de baja la credencial y que nos habían suspendido la entrada a los estadios. Nosotros fuimos pensando que podíamos pasar como si nada, porque el carnet es un carnet original de la FIFA", indicó respecto a cuál fue el inconveniente que tuvieron.

En los primeros tres controles de acceso, reveló, no escanean la credencial. "Todo el mundo decía que burlábamos los controles de seguridad. No es que los burlamos: no te escanean el carnet y, como el carnet es original, te dejan pasar", aclaró.

Respecto a cómo fue el momento de la detención, Pato contó que en el cuarto control de seguridad les negaron el acceso. "Me agarran de la mano a mí, lo agarran de la mano a Mármol y nos dicen: '¡Paren, paren, no pueden entrar!'. Y yo le digo: 'Pará, vengo a trabajar', porque literalmente el medio que nos llevó nos llevó para trabajar, a mostrar cómo se vive la experiencia del Mundial en Miami", relató.

Beni Mármol y Pato Perrotta hablaron tras ser liberados en Miami

Quiénes son Beni y Pato, creadores de contenido con miles de seguidores

Ambos youtubers realizan videos de los más populares en Youtube, aunque cuenta con mayor presencia en redes sociales. Entre los dos, suman cientos de miles de suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones en sus videos. Al dueto se sumó Bisicleta, un joven uruguayo.

Los tres construyeron su audiencia a partir de un formato de contenido basado en retos físicos, vlogs de convivencia y desafíos de todo tipo: comer en tenedores libres hasta superar el precio pautado, pasar 24 horas diciendo que sí a todo, vivir en la calle por un día o comprar los productos más caros de cada comercio que visitan.

youtubers argentinos detenidos

Perrotta acumula 520.000 suscriptores en YouTube, Mármol llega a los 270.000 y Bisicleta a los 166.000, aunque todos sus videos superan el millón de visualizaciones.