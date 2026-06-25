Los neuquinos que viajan a Miami para ver el Mundial: cuánto cuestan los paquetes

Con la clasificación de la Selección a 16avos de final, los neuquinos consultan en las agencias de viaje. Entre la urgencia y los precios altos de las entradas.

A partir de la clasificación de la Selección Argentina de fútbol en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y la definición de la sede y fecha en la que jugará los 16avos de final, creció el interés de los neuquinos por viajar a Miami para ver ese partido. Sin embargo, las entradas al estadio se presentan como el principal escollo: por sus precios altos y la escasa disponibilidad, los que tienen intención que viajar tienen que concretar los paquetes en el momento para no quedarse sin lugar.

Leonardo Sebastián, de la agencia Sebastián Viajes, explicó que ya desde el inicio del torneo se nota un gran interés de los neuquinos por viajar a Estados Unidos para ver el último mundial con Lionel Messi como figura del equipo albiceleste. Ahora, con la definición de la sede para el primer partido eliminatorio, se notan más consultas y también interés de aquellos que ya viajaron y ahora quieren conseguir entradas para no perderse esa instancia del Mundial.

Según un informe de la plataforma Despegar, en los últimos días creció un 300% el caudal de búsquedas de pasajes a Miami, luego de que se definiera esta ciudad como sede del partido que jugará la Selección Argentina, el próximo viernes 3 de julio.

"Incluso antes de que se supieran las sedes de la fase de grupos, se hablaba de que Argentina iba a jugar todos los partidos en la costa Este y es por eso que muchos argentinos hicieron base en Miami y se trasladan desde ahí a Kansas o Dallas para cada partido", dijo el agente. Por eso, esta ciudad de Florida registró una fuerte demanda tanto en traslados como en alojamiento.

mundial 2026 argentina austria sergio dovio (3) Cuti Romero festeja el primer gol contra Austria junto a sus compañeros. Fotos: Sergio Dovio

Otros de los pasajeros que viajaron a través de la agencia decidieron, en cambio, recorrer las primeras sedes de la fase grupos y coordinar el regreso a Neuquén desde Miami, con la intención de culminar la experiencia con compras o descanso en la playa. Con la clasificación, muchos optaron ahora por alargar la estadía o aprovechar sus últimos días en la Florida para ver el partido de 16avos de final.

"Miami es un destino con el que los pasajeros neuquinos están familiarizados", dijo Sebastián y aclaró: "Tiene muchas opciones de hotelería, desde hoteles de categoría hasta apart hotel que te permite cocinar; también es un destino completo que ofrece playa, shopping, entretenimiento".

AM Sebastian Viajes (8).JPG Agustin Martinez

La fuerte presencia de la comunidad latina también reduce la barrera idiomática y motivó a más neuquinos a hacer el viaje. Si bien la agencia todavía ofrece paquetes para viajar desde Neuquén a Miami a ver los 16avos de final, la demanda creciente empujó los precios y generó un ambiente dinámico que obliga a los interesados a decidirse rápido.

"Los precios de las entradas aumentaron mucho en sólo una semana y puede que mañana ya no quede disponibilidad. Lo mismo pasa con los vuelos. Si bien hay muchas frecuencias a Estados Unidos, los precios también varían acorde a la disponibilidad de asientos", afirmó Sebastián.

La entrada ya representa más de la mitad del viaje

A diferencia de otras ediciones de la Copa Mundial, este año se modificó el sistema de venta de entradas, lo que encareció en gran medida la experiencia para aquellos que quieren viajar a ver a la Selección Argentina. Los precios son muy dinámicos y aumentan a medida que avanza la competencia deportiva.

"Es un mercado muy dinámico. Hasta hace una semana salían mil dólares y ahora sólo se consiguen a partir de 3 mil dólares las más baratas", dijo el agente y agregó que desde su empresa ofrecen entradas a través de plataformas oficiales, con valores que van de 3.800 dólares para los asientos atrás del arco y unos 4.500 dólares para la categoría 1, que equivale a una platea lateral.

estadio Miami.jpg

"El precio de las entradas ya estaba muy caro y ahora van a aumentar más. Ya no especulan porque saben que es uno de los partidos que más se va a llenar", aclaró. Además de los miles de hinchas argentinos que quieren viajar para apoyar al equipo, en Miami también viven muchos compatriotas y también miembros de la comunidad latina. "A todos los que les gusta el fútbol les interesa ir a ver jugar a Messi", agregó.

Por los precios elevados y la baja disponibilidad, las entradas para la cancha son el obstáculo mayor para ver este partido. Por eso, también existen los hinchas que coordinan el viaje sin tener la entrada y se arriesgan a conseguir los tickets a último momento en la zona del estadio. Los que fracasan, buscan asistir a eventos como los fan fest o cambiar de planes y disfrutar de todos modos de esa ciudad turística.

neuquinos en el mundial Banderazo argentino.

Hoy, Sebastián Viajes ofrece paques de entre 5.500 y 6 mil dólares por persona, que incluyen el traslado de Neuquén a Miami, seis noches de alojamiento y la entrada al partido de 16avos. En ese precio, el valor de la entrada representa más de la mitad del costo total, y los precios son tan dinámicos que aquellos interesados tienen que cerrar la compra en el momento para no quedarse sin opciones.

"Lo tenés que definir en el momento si tenés intención de ir, también hay muchos que tenían intención y estaban esperando la clasificación", dijo Sebastián y aclaró que "el mercado es muy dinámico, puede ser que mañana ya no se consiga nada".

El perfil de los pasajeros neuquinos es muy variado, desde familias con niños, grupos de amigos y hasta hermanos o familiares adultos se organizan para viajar a Estados Unidos y no perderse una experiencia que será recordada como un evento histórico para el fútbol argentino.