Se autolesionó en un video sangriento ante sus seguidores y fue rescatado de urgencia por la Policía

El conocido bloguero estadounidense Perez Hilton transmitió imágenes estremecedoras en sus redes. La policía lo trasladó de urgencia a un hospital de Miami.

El bloguer transmitía un video en vivo para sus seguidores mientras se autolesionaba.

La policía de Miami rescató de urgencia a un hombre que se estaba cortando el cuerpo mientras transmitía un video en vivo para sus seguidores en redes sociales . El protagonista del estremecedor episodio es el conocido bloguero estadounidense Perez Hilton, de 48 años, quien fue trasladado de inmediato a un hospital de esa ciudad de Estados Unidos.

El hecho ocurrió durante la noche del martes en su casa del barrio de Westchester, cuando decenas de usuarios que veían la transmisión llamaron desesperados al 911 tras observar cómo el comunicador aparecía ensangrentado y lastimándose de manera repetida.

Patrulleros de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade y una dotación de bomberos llegaron a la propiedad tras recibir las alertas y se encontraron con el hombre solo dentro de su vivienda.

Según informaron fuentes policiales a medios locales como Variety, The Hollywood Reporter (THR), TMZ y NBC6, los audios de la llamada de emergencia revelaron que el paciente habría consumido varios medicamentos recetados.

Hilton se hizo conocido en los años 2000 al lanzar un sitio web enfocado en los escándalos y la farándula de Hollywood.

Al llegar a la casa, los agentes hablaron con familiares del bloguero y montaron un perímetro de seguridad para controlar la situación sin recurrir a la fuerza. Minutos después, los paramédicos entraron a la propiedad, sacaron al hombre en camilla y lo llevaron en ambulancia a un centro de salud.

El portavoz de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó a TMZ que Mario Armando Lavandeira Jr., tal su verdadero nombre, “fue rescatado sano y salvo”.

Cómo fue el operativo para ingresar a la vivienda

Ante el llamado de auxilio, la Policía aplicó un protocolo de contención diseñado para evitar desenlaces fatales y envió al lugar a especialistas en salud mental y agentes capacitados para intervenir en situaciones de riesgo extremo.

UPDATE: One person, believed to be Perez Hilton, taken from his home and into an ambulance after self-harm incident pic.twitter.com/FIBeabRKRY — BNO News (@BNONews) August 5, 2026

Sobre el procedimiento aplicado en la vivienda de Westchester, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade emitió un comunicado que recoge Variety donde explicó que “en muchos incidentes que involucran a una persona que sufre una crisis de salud mental o que se autolesiona, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación”.

En el mismo documento oficial, la fuerza policial detalló las razones por las cuales se evitó una irrupción violenta en la vivienda: “A menos que exista una amenaza inmediata para otros, calmar la situación y utilizar técnicas de intervención en crisis puede reducir la probabilidad de un encuentro con un agente que intente suicidarse y minimizar el riesgo de lesiones para la persona, los agentes y el público”.

El preocupante antecedente antes de la publicación del video

El episodio ocurrió pocos meses después de otra grave complicación médica que sufrió el Perez Hilton, quien a principios de este año contó en un video de Instagram que estuvo tres semanas internado por un cuadro gripal que se complicó hasta provocarle "una úlcera, luego una perforación y después sepsis".

Al salir de la clínica, el bloguero reflexionó públicamente sobre lo que había vivido durante la internación. “Fue real y me ha cambiado la vida. Estoy muy agradecido”, dijo sobre su recuperación.

Y agregó: “Estoy emocionado de empezar a llevar a los niños a la iglesia todas las semanas. Y de saber que Dios es real. No necesito tener esperanza para creer. Ahora lo sé”.

BREAKING: Hollywood blogger Perez Hilton announced that he had an encounter with God 3 weeks after her was hospitalized.



Hilton: ”God presented himself to me”



pic.twitter.com/xMAlHrKbpY — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 24, 2026

Hilton se hizo conocido en los años 2000 al lanzar un sitio web enfocado en la vida privada, los escándalos y la farándula de Hollywood. Con el tiempo volcó su carrera hacia los programas de reality y los podcasts, y recientemente se había mudado a Miami junto a sus tres hijos.