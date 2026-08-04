Video: la heroica reacción de una empleada de heladería para impedir un robo

Un delincuente entró a robar al local comercial, atacó a la trabajadora y se llevó una sorpresa. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

La empleada del local se defendió de un violento intento de robo y los vecinos detuvieron al ladrón.

Una empleada de una heladería fue víctima de un violento intento de robo que se frustró por su valiente intervención y la de los vecinos que la ayudaron a reducir al delincuente.

El violento episodio ocurrió el sábado por la noche en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local comercial.

El sospechoso, de 51 años, amenazó y agredió a la trabajadora, que trató de defenderse como pudo dentro del local ubicado sobre la avenida San Martín.

El violento episodio no pasó desapercibido: varios testigos que advirtieron la situación decidieron intervenir. Ingresaron al local, lograron sacar al agresor y lo retuvieron en la calle para evitar que escapara, mientras otros vecinos asistían a la empleada.

La rápida acción de quienes estaban en la zona fue determinante para ponerle fin al ataque y evitar que la situación pasara a mayores. Minutos después, personal policial llegó al lugar y se hizo cargo del procedimiento.

Según informaron fuentes de la causa, el ladrón señalado como responsable del intento de robo y la agresión quedó detenido y trasladado para continuar con las actuaciones judiciales.

El caso quedó en manos del fiscal José Luis Maroto, de la UFI Nº 13 del Departamento Judicial La Matanza, donde se inició una investigación por el delito de tentativa de robo.

Robó un auto y protagonizó un brutal choque mientras escapaba de la policía

La semana pasada un delincuente protagonizó una espectacular persecución policial en plena madrugada, luego de robarle el auto que resultó ser propiedad de un excombatiente de Malvinas. La fuga terminó de manera abrupta.

El episodio ocurrió en la intersección de Donizetti y Las Heras, en Villa Centenario, partido bonaerense de Lomas de Zamora, y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada sobre esa cuadra.

Las imágenes muestran el momento en que un Toyota Etios modelo 2018, conducido por el delincuente, circula a gran velocidad mientras era perseguido por móviles policiales. En plena huida, el vehículo impactó contra un Peugeot 206 que se encontraba correctamente estacionado sobre la calle. La violencia del choque hizo que el conductor perdiera el control del automóvil.

Tras el primer impacto, el Toyota dio varias vueltas y, durante uno de los giros, también chocó contra una camioneta Peugeot. Finalmente, el vehículo terminó volcado sobre la calzada. Minutos después llegaron al lugar los policías que participaban de la persecución y concretaron la detención del sospechoso.

Así fue el brutal choque en plena fuga

Uno de los vecinos de la cuadra fue testigo de las consecuencias del accidente. Roberto contó que escuchó un fuerte estruendo desde el interior de su vivienda y salió inmediatamente para ver qué había ocurrido.

"Estaba en la habitación y sentí el ruido, terrible. Lo venían siguiendo y volcó acá, en la puerta de mi casa", relató en diálogo con TN. El hombre explicó que el delincuente permanecía dentro del vehículo cuando llegaron los efectivos policiales.

"Lo sacaron y quedó ahí. Todavía está la mancha de sangre en el piso. Se lo llevaron en ambulancia. Estaba herido en la cabeza", agregó.

La violencia del impacto provocó importantes daños materiales. El Peugeot 206, propiedad de un vecino de unos 30 años, quedó completamente destruido como consecuencia del choque.

En tanto, la camioneta Peugeot que también fue alcanzada durante la secuencia sufrió daños menores en uno de sus laterales. El Toyota Etios robado terminó volcado en medio de la calle después de la serie de impactos.