Fuerte operativo en búsqueda de un nene de 6 años en el predio del EPAS, temen que haya caído al agua

En el lugar intervinó la Policía de Neuquén, Bomberos Voluntarios y personal de salud. Gran cantidad de vecinos se hizo presente.

Horas de desesperación se vivieron en la zona del barrio Confluencia de Neuquén durante la noche de este lunes. Según algunos testimonios recogidos en el lugar, pasadas las 20 se encendió la alarma luego de que un niño de 6 años que padece autismo, habría salido de la casa de un familiar en un descuido e ingresado al predio del EPAS, lugar donde se le perdió el rastro.

De acuerdo a los primero datos a los que pudo acceder LM Neuquén , se trata de Tahiel Herrera. Su familia lo buscaba intensamente. En el lugar se hizo presente personal de la Policía de Neuquén, de salud y Bomberos Voluntarios. Se trata del predio donde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) tiene sus instalaciones, en calle Tronador.

La mayor preocupación reside en que haya caído a los tanques que la empresa estatal allí tiene para el tratamiento del agua servida, por lo que se teme por la integridad del pequeño.

En el lugar, se lleva a cabo un fuerte operativo y un gran número de vecinos se acercaron hasta allí. Una gran incertidumbre y angustia invade a la comunidad por el hecho. Muchos usuarios de redes sociales ya replicaron la búsqueda del pequeño.

Pasada la medianoche, ya en horas del martes, son muchos los rumores y especulaciones de lo que puede haber ocurrido, pero a su vez, en el lugar permanecen todos expectantes por las novedades que puedan surgir. No hay confirmaciones ni información oficial al respecto, todo se maneja con gran hermetismo.