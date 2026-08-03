Cuándo será el eclipse solar total de agosto: ¿Se verá desde Argentina?

Se podrá observar un fenómeno que convertirá el día en noche durante más de un minuto.

La observación directa sin filtros seguros solo resulta posible durante los breves segundos o minutos de totalidad completa.

El próximo eclipse solar total ocurrirá en agosto y reunirá a observadores de distintas partes del mundo. Durante unos minutos, la Luna cubrirá por completo el disco del Sol dentro de una franja muy limitada del planeta.

El fenómeno atravesará sectores del Ártico y avanzará sobre varios territorios europeos antes de terminar cerca del mar Mediterráneo. España será uno de los sitios con mejores condiciones para observar la fase total.

El recorrido completo tendrá una duración aproximada de cuatro horas y 24 minutos. Ese cálculo comienza cuando la penumbra de la Luna toca por primera vez la Tierra y termina cuando abandona el planeta. La fase total , en cambio, será mucho más breve para cada observador.

Los cálculos publicados por la NASA indican que el mayor tiempo posible de totalidad será de 2 minutos y 18 segundos.

El fenómeno de 2026 pertenece al ciclo Saros 126, una familia de eclipses con una geometría parecida. El ciclo se repite cada 18 años y 11 días aproximadamente.

El eclipse solar total ya tiene fecha

De acuerdo a lo informado por especialistas, este miércoles 12 de agosto de 2026 se podrá observar un eclipse solar total, un fenómeno que convertirá el día en noche durante más de un minuto.

Pero el eclipse total previsto para el 2 de agosto de 2027, por ejemplo, alcanzará una totalidad máxima cercana a los 6 minutos y 23 segundos.

El siguiente eclipse de esa serie ocurrirá el 23 de agosto de 2044. No será idéntico ni recorrerá exactamente los mismos territorios, ya que la rotación terrestre desplaza la trayectoria de la sombra entre un evento y otro.

Qué ocurre durante un eclipse solar

Un eclipse solar se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol. La alineación proyecta dos tipos principales de sombra sobre la superficie terrestre: la umbra y la penumbra. Dentro de la umbra, la Luna cubre todo el disco solar y se observa un eclipse total. En la penumbra, solo bloquea una parte de la luz y el fenómeno se percibe como parcial.

Estos eventos no ocurren todos los meses porque la órbita lunar presenta una inclinación cercana a cinco grados respecto del recorrido de la Tierra alrededor del Sol. La alineación precisa solo aparece cuando la Luna nueva pasa cerca de uno de los puntos donde ambos planos orbitales se cruzan.

Quienes se encuentren dentro de la zona de visibilidad deberán utilizar anteojos certificados para observar las fases parciales. Los anteojos de sol comunes, las radiografías y los vidrios oscuros no ofrecen protección suficiente.

La observación directa sin filtros seguros solo resulta posible durante los breves segundos o minutos de totalidad completa. En Argentina, la alternativa será seguir las transmisiones en vivo preparadas desde los países atravesados por el eclipse.

Dónde podrá verse el eclipse solar total

La franja de totalidad comenzará sobre regiones del Ártico y alcanzará el norte de Rusia, Groenlandia e Islandia. Luego ingresará en la península ibérica, con visibilidad total en sectores de España y una pequeña zona de Portugal.

Argentina quedará fuera del recorrido del eclipse, cuya fase total durará poco más de dos minutos.

Fuera de ese recorrido, el eclipse parcial podrá observarse en gran parte de Europa, el norte de América, el oeste de África y algunas áreas del norte asiático. Cuanto mayor sea la distancia respecto de la franja central, menor será la porción del Sol cubierta por la Luna.

El Servicio de Hidrografía Naval informó que el fenómeno comenzará a las 15.34 horas en Tiempo Universal y terminará a las 19.58 horas. En el horario argentino, ese período se extenderá entre las 12.34 y las 16.58, aunque el eclipse no será visible desde el país.

La fase total comenzará a las 16.57 y finalizará a las 18.33 en Tiempo Universal. Esa ventana indica el avance de la sombra lunar por las distintas regiones y no la duración en un mismo punto de observación.

La posición de Argentina dejará al país fuera del recorrido de la sombra lunar. El eclipse tampoco podrá verse desde el resto de Sudamérica, ni siquiera de manera parcial.