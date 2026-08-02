Récord en construcción: Neuquén registró casi un 20% más de metros cuadrados en el primer semestre del año

En la ciudad hay 84 edificios en construcción, pero el número es solo el síntoma del desarrollo y la planificación de lo que el boom de Vaca Muerta.

La ciudad de Neuquén continúa consolidando su crecimiento urbano con cifras históricas para el sector privado de la construcción . Durante el primer semestre de 2026, entre enero y junio, se registraron 171.635 metros cuadrados, lo que representa un incremento del 19,24% respecto al mismo período del año pasado, cuando se habían registrado 143.940 metros cuadrados.

Además, hay más de 80 edificios en construcción en simultáneo.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola , destacó que la ciudad mantiene una tendencia sostenida de crecimiento año tras año.

“La construcción sigue siendo un sector muy importante para la ciudad y los metros cuadrados registrados continúan aumentando de manera constante”, afirmó.

La construcción de ma ntieen firme en la ciudad de Neuquén.

El crecimiento también se refleja en la cantidad de edificios que actualmente se están construyendo en la capital neuquina.

Construcción en Neuquén: la cantidad de edificios

Nicola detalló que en la actualidad hay 84 edificios de cuatro pisos o más en ejecución, mientras que otros 40 proyectos se encuentran en trámite para su aprobación, lo que anticipa que la actividad continuará en expansión durante los próximos meses.

Las zonas con mayor registro de metros cuadrados en la ciudad y proyectos en ejecución son "las avenidas San Juan, Leloir y Dr. Ramón; el sector norte, en el ingreso a ciudad, en la intersección de Raúl Alfonsín con Dr. Ramón tiene varios proyectos; y en general toda la zona del microcentro. Son lugares que presentan mayor expectativa de crecimiento vertical. Son zonas en la que una antigua vivienda se transforma en edificios de unos 15 pisos".

Otro de los indicadores que evidencia el dinamismo del sector es la presencia de grúas pluma en la ciudad.

En lo que va de 2026 ya se otorgaron 15 certificados finales de obra para grandes edificios. Este trámite se realiza una vez concluidas las construcciones y permite verificar, mediante una inspección municipal, que lo ejecutado se corresponda con los planos previamente aprobados.

Actualmente funcionan 19 grúas activas y existen dos más en proceso de habilitación, por lo que en el corto plazo Neuquén alcanzará un nuevo récord con 21 grúas operando de manera simultánea.

“Hasta hace poco, el máximo había sido de 16 grúas. Ahora vamos a llegar a 21, lo que demuestra el nivel de actividad que tiene la construcción en la ciudad”, destacó el secretario.

Los edificios son parte de un paisaje que está cambiando en lo urbanos de la ciudad.

En paralelo al crecimiento de nuevos proyectos, el municipio también registra la finalización de importantes desarrollos inmobiliarios.

En lo que va de 2026 ya se otorgaron 15 certificados finales de obra para grandes edificios. Este trámite se realiza una vez concluidas las construcciones y permite verificar, mediante una inspección municipal, que lo ejecutado se corresponda con los planos previamente aprobados.

El funcionario explicó que el municipio realiza un seguimiento permanente de los proyectos que ingresan para su aprobación. Los metros cuadrados registrados corresponden a los planos y proyectos que, una vez evaluados y aprobados, quedan oficialmente incorporados al registro municipal.

Posteriormente, los propietarios deben solicitar el permiso de construcción para iniciar las obras, por lo que el comienzo de la ejecución puede darse en distintos momentos.

Metros cuadrados, el reflejo del desarrollo de la ciudad de Neuquén

“Los metros cuadrados registrados son el principal indicador estadístico que utilizamos porque reflejan la evolución del desarrollo urbano. El inicio de las obras puede demorarse, ya que no necesariamente comienza de forma inmediata una vez aprobado el proyecto”, precisó Nicola.

El funcionario remarcó que estos indicadores son dinámicos y reflejan el constante movimiento que atraviesa la ciudad.

"El aumento sostenido de los metros cuadrados registrados, la cantidad de edificios en ejecución, los nuevos proyectos en trámite y el récord de grúas pluma muestran que Neuquén continúa expandiéndose y reafirma su posición como una de las ciudades con mayor crecimiento del país”, concluyó.