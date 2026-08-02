Salió el sol tras 10 días de lluvias en Neuquén: ¿Hasta cuándo la buena noticia?

Neuquén acumula más de diez días de lluvia y suelo saturado. El domingo trae una tregua, pero El Niño podría sostener la humedad durante todo el invierno.

La ciudad de Neuquén viene de atravesar una de las rachas de lluvias más largas de los últimos años. Según pudo reconstruirse, el fenómeno arrancó a fines de julio y para el jueves 30 ya sumaba nueve jornadas consecutivas con lluvias e intervalos de inestabilidad, con una noche en la que cayeron 37 milímetros, una cantidad equivalente a más del 20% de todo lo que suele llover en la ciudad durante un año.

El agua se acumuló en distintos puntos de la capital, con Illia e Independencia entre los sectores más comprometidos, y el municipio desplegó motobombas para liberar las bocas de tormenta.

Para el viernes, el reporte ya hablaba de más de diez días consecutivos de lluvias, una situación que mantiene saturados los suelos y dificulta la intervención con maquinaria pesada. Desde Infraestructura y Mantenimiento explicaron que la persistencia de las precipitaciones mantiene saturado el suelo e impide el ingreso de maquinaria en algunos sectores, aunque aseguraron que todos los reclamos vecinales están siendo atendidos.

Maria Isabel Sanchez

El sábado 1° de agosto la lluvia todavía no daba tregua. Se había registrado una probabilidad de lluvia del 80%, con lluvia débil y efectivamente fue así desde las horas de la tarde-noche y parte de la madrugada.

Qué dice el pronóstico para hoy

La buena noticia llega recién este domingo. El Servicio Meteorológico Nacional bajó la probabilidad de lluvia al 10%, con vientos del noroeste de entre 32 y 41 km/h para la mañana, cielo mayormente nublado y temperatura mínima de 7°.

Para la tarde se espera que el cielo continúe mayormente nublado, con vientos del sector oeste de entre 23 y 31 km/h y una máxima de 15°, mientras que a la noche el termómetro bajaría a 9°, con vientos del oeste de entre 13 y 22 km/h.

El organismo de Aguas del Neuquén (AIC) coincide en el giro: para hoy proyecta un día mayormente despejado con máxima de 17° pero viento fuerte del oeste (40 km/h, ráfagas de hasta 66 km/h), y una noche mayormente cubierta con mínima de 2° e índice UV en cero. Para mañana lunes se espera un día parcialmente nublado de 15°, con viento en baja (20 km/h) y noche cubierta de 3°.

Los modelos a siete días profundizan la tendencia: probabilidad de precipitación del 0% para los próximos tres días, con cielos mayormente nublados y una máxima que iría en ascenso hasta los 18° el jueves, antes de un nuevo enfriamiento hacia el fin de semana.

¿Es por Superniño?

En parte, sí. El propio Servicio Meteorológico Nacional confirmó que los modelos dinámicos y estadísticos estiman alrededor de un 90% de chances de desarrollo de una fase cálida o El Niño durante junio, julio y agosto, y que para agosto comenzarán a observarse lluvias por encima de lo normal en áreas cordilleranas como señal asociada al fortalecimiento del fenómeno.

El centro-norte de la Patagonia —donde está Neuquén— quedó entre las regiones con mayores probabilidades de lluvias superiores a la normal para todo el trimestre invernal.

Eso sí, especialistas consultados por medios especializados en verificación aclararon que aún es pronto para hablar de un "súper Niño" histórico. Todavía estamos lejos de condiciones que superen los registros históricos, aunque algunos modelos específicos muestran probabilidades altas de un evento intenso.

En otras palabras, el fenómeno explica la tendencia de fondo a un invierno más húmedo, pero no garantiza que cada temporal sea excepcional.