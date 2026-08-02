Impactante video: así se vivió el vuelo que salió de Neuquén y fue alcanzado por un rayo al aterrizar

Un vuelo de JetSmart vivió momentos de tensión cuando las condiciones de aterrizaje no eran óptimas por no tener visibilidad. El video del dramático episodio.

Un vuelo que había partido desde Neuquén a Buenos Aires terminó teniendo un inesperado cambio de rumbo y generó momentos de preocupación entre los pasajeros, que debieron regresar al aeropuerto neuquino, luego de que la aeronave fuera alcanzada por un rayo durante el intento de aterrizaje.

El dramático episodio ocurrió este viernes. La tripulación decidió abordar el aterrizaje y volver a ganar altura ya que en se registraba una fuerte tormenta eléctrica en inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery.

Según relató uno de los pasajeros a través de su cuenta de Instagram, se vivieron varias turbulencias durante el vuelo e incluso algunos se descompusieron, por lo que el avión no tuvo otra opción que volver hacia el aeropuerto de Neuquén ya que las condiciones de aterrizaje no eran óptimas por tener cero visibilidad.

"Habla el capitán de la cabina de mando, disculpen que no les hablé con anterioridad pero al momento estamos en ascenso nuevamente, a nuestro nivel de crucero, para poner la prueba del aeropuerto de Neuquén nuevamente. Lamentablemente las condiciones en Buenos Aires eran muy marginales", se escucha en un video que muestra cómo se veía desde una de las ventanas la tormenta.

"Intentamos la aproximación, pero la visibilidad era muy reducida para un aterrizaje seguro, por lo cual estamos volviendo al aeropuerto de Neuquén. Desde ya les pedimos disculpas", cerró el capitán.

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El regreso a Neuquén

Una vez que el avión aterrizó nuevamente en la capital neuquina, los pasajeros permanecieron en la sala de embarque mientras aguardaban información sobre el estado de la aeronave y la continuidad del viaje.

En ese contexto, algunos viajeros analizaban la posibilidad de no volver a subir al avión debido al temor generado por el episodio, mientras esperaban conocer si la empresa dispondría nuevamente de la misma aeronave o si sería necesario utilizar otro avión para completar el recorrido.

Mientras tanto, la aeronave quedó sujeta a los controles técnicos correspondientes antes de volver a operar. Si bien los aviones comerciales están preparados para recibir impactos de rayos y cuentan con sistemas que permiten conducir la descarga eléctrica por el exterior del fuselaje, cada episodio requiere una revisión exhaustiva por parte de los equipos especializados.

Un temporal que complicó a Buenos Aires

El episodio ocurrió en medio del fuerte temporal que afectó a la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano bonaerense. La tormenta provocó calles anegadas, destrozos y complicaciones en diferentes zonas, mientras que varias localidades registraron cortes en el suministro eléctrico.

El vuelo de JetSMART no fue el único afectado por las condiciones meteorológicas. La intensa tormenta también provocó demoras, desvíos y cancelaciones en distintos vuelos que tenían previsto aterrizar o despegar desde Aeroparque y Ezeiza, mientras las autoridades aeroportuarias seguían de cerca la evolución del temporal.