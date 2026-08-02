Con pronóstico de nevadas, cómo se encuentran los pasos fronterizos Pino Hachado y Cardenal Samoré

Ambos registran hielo y nieve sobre la calzada, por lo que es obligatorio el uso de cadenas. Cientos de camiones esperan cruzar hacia el país en ambos lados.

Fuertes nevadas se registraron los últimos días en la zona cordillerana de la provincia de Neuquén, lo que generó grandes inconvientes en las rutas y pasos fronterizos. En este caso, el paso internacional Cardenal Samoré y Pino Hachado atraviesan una jornada compleja por lo que intervino personal de Vialidad Nacional.

A primera hora de este domingo, se conoció que el paso fronterizo Pino Hachado se encontraría intransitable durante toda la jornada por gran cantidad de nieve y hielo sobre la calzada, sumado a las inclemencias climáticas de nieve y viento blanco.

El cruce que une Las Lajas con el pais vecino, según indica el parte de Vialidad, tiene baja adherencia y hay animales sueltos en la zona, sumado una posible caída de piedras en el kilómetro 48, por lo que equipos se encuentran trabajando allí. La zona ya atravesó una situación similar este miércoles pasado debido a una alerta amarilla por nevadas.

En tanto, el paso internacional Cardenal Samoré se encuentra transitable con extrema precaución para autos y colectivos. La calzada se encuentra con gran cantidad de hielo y nieve, por lo que la portación de cadenas es obligatoria. A partir de las 13 hasta las 15 horas se habilitado el cruce de camiones que se encuentran esperando para llegar al país.

Equipos de Vialidad se encuentran trabajando en el lugar con ayuda a camiones que despistaron, sumado a despeje de nieve con maquinarias y solución salina.

Según indicó Ailén Vega, integrante de Vialidad Nacional a LM Neuquén, en Samoré hay 4 km de cola de camiones y en ambos pasos más de 1000 kilómetros.

Más de 500 camiones varados rumbo a Chile

Este viernes alrededor de 520 camiones se encontraban varados a la espera de poder avanzar hacia Chile por el paso internacional Pino Hachado, en medio de una situación que genera complicaciones en Las Lajas, Zapala y Cutral Co. El fuerte movimiento de transporte internacional, sumado a las condiciones meteorológicas adversas, mantiene saturado uno de los principales corredores de la provincia.

Según informó el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, en diálogo con LU5, había alrededor de 200 camiones detenidos en Las Lajas, otros 200 en Zapala y cerca de 120 en Cutral Co. En total, son aproximadamente 520 unidades distribuidas a lo largo de la ruta hacia el paso fronterizo.

Más tránsito y mayores riesgos en las rutas

La concentración de camiones coincide además con un importante movimiento de vehículos particulares por las vacaciones de invierno de otras provincias. El aumento del tránsito obliga a reforzar los controles y los operativos preventivos en las principales rutas neuquinas.

Defensa Civil advirtió que hay abundante nubosidad y bancos de niebla en distintos sectores, lo que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes.

Las mayores precauciones deben tomarse en la Ruta Nacional 22, entre Arroyito, Cutral Co y Zapala; en la Ruta Nacional 237; en la Ruta Nacional 40 norte y en los caminos que conducen hacia Las Lajas y Pino Hachado.