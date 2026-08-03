Entre los beneficios más destacados se encuentran la eliminación definitiva de 52 tasas, la exención de 0 pesos de licencia comercial durante los primeros 12 meses.

Neuquén elimina y baja impuestos a vecinos y comercios para ser la capital más competitiva del país.

Neuquén capital consolida un esquema de desgravación tributaria inédito en el país que combina la eliminación de 52 tasas municipales, exenciones completas para comercios y vehículos 0 km, incentivos para inversiones industriales y reducciones acumulables en las tasas retributivas de los vecinos.

Con estas decisiones de la gestión de Mariano Gaido, el municipio busca potenciar al sector privado, sostener la generación de empleo local y acompañar el crecimiento expansivo de la ciudad.

El coordinador de Gestión Económica, Gastón Contardi, destacó el volumen de este paquete de herramientas diseñadas para acelerar el desarrollo de la economía urbana . "Las medidas han sido tendientes básicamente a darle un impulso a la actividad económica de la ciudad, un reimpulso más allá de todo lo que se genera por la propia actividad", afirmó.

Entre los beneficios más destacados se encuentran la eliminación definitiva de 52 tasas, la exención de 0 pesos de licencia comercial durante los primeros 12 meses para quienes abran un negocio y la gratuidad de 10 meses en el patentamiento de vehículos comprados en la ciudad.

En este último caso, la medida fue aprobada ad referéndum del Concejo Deliberante con carácter retroactivo a 6 meses, garantizando que el vecino que adquiere una unidad conserve su categoría de contribuyente cumplidor.

Hay casi un año para que se defina quién será el sucesor de Gaido en la Municipalidad de Neuquén. Claudio Espinoza

A la exención comercial y automotor se suma el régimen de tasa 0 para el nuevo Parque Industrial Capital (PIC), un proyecto que ya registra la solicitud de 400 empresas y una demanda superior a 750 hectáreas. La iniciativa prevé la generación de 20.000 puestos de trabajo directos y 20.000 más indirectos, con infraestructura de servicios, asfaltado y líneas de transporte público.

"Estamos generando un sistema contributivo en la ciudad de Neuquén que va cada día más desescalando desde el punto de vista tributario, cada día generando menor presión para que esto fluya en la actividad económica", remarcó Contardi.

En lo relativo a las tasas retributivas, la Municipalidad aplica el 20% de baja a través del Descuento Neuquino. Este beneficio se potencia cuando el vecino suma el pago por adelantado de 6 meses y la adhesión al débito automático, alcanzando un descuento acumulado del 50% en la boleta municipal.

Además, existen incentivos fiscales para las empresas que contratan mano de obra local, una política que, junto a otras medidas, impulsó un récord de casi 700 aperturas comerciales.

Claudio Espinoza

El esquema tributario sumará nuevas herramientas en los próximos meses mediante la ordenanza de ferias y un proyecto destinado al sector gastronómico, el cual otorgará beneficios impositivos a los restaurantes que promuevan la incorporación de vinos y aceites de oliva de producción regional.

"Este año la ciudad de Neuquén viene básicamente generando esquemas impositivos para la ciudad que son únicos en el país", enfatizó el coordinador al comparar el modelo local con otras jurisdicciones.

El impacto de este programa de alivio fiscal se refleja en indicadores donde la ciudad ocupa posiciones de liderazgo nacional: se ubica en el 1° lugar en patentamiento per cápita, 1° en ventas de supermercados y se posiciona como la mayor generadora de empleo privado del país en su conglomerado. Además, se sitúa en el 2° lugar en nivel de construcción privada per cápita, solo por detrás de la ciudad de Buenos Aires.

Esta política de baja impositiva se ejecuta en simultáneo con un plan de infraestructura indispensable para acompañar el ritmo demográfico. Por ejemplo, en la Gran Avenida se instalan caños pluviales subterráneos de gran dimensión para aliviar el escurrimiento del agua y mitigar las consecuencias de tormentas recurrentes.

"Estamos absolutamente convencidos de que este es el rumbo", concluyó Contardi en relación al equilibrio entre cuentas ordenadas, superávit permanente, ejecución de obras de transformación y alivio fiscal para la comunidad.