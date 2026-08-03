Copa Davis en Neuquén: la idea de hacer un partido de "leyendas" y la presencia de Gabriela Sabatini

La llegada del tenis profesional al Ruca Che tendrá muchas novedades, entre ellas la llegada de la histórica jugadora argentina.

La conferencia de prensa en la que se presentó la Copa Davis en Neuquén dejó varias certezas. Además de la oficialización de la llegada del tenis profesional al Ruca Che , con el duelo entre Argentina y Turquía programado para septiembre, también quedaron en el tintero otras novedades importantes.

Una de ellas tiene que ver con "el partido de leyendas" y la posibilidad de contar con exjugadores y jugadoras históricos. Es el caso de Gabriela Sabatini, cuya presencia fue mencionada por Agustín Calleri durante la conferencia de prensa.

Cabe recordar que tanto el presidente de la AAT como su vice, Mariano Zabaleta , son dos glorias del tenis argentino.

Maria Isabel Sanchez

"Vos estás para jugar? Yo, no. Vos tenés la rodilla un poquito mal", comenzó bromeando Calleri en su respuesta acerca del tema, mirándolo a Zabaleta, que se sentó a su izquierda.

"Por lo que comentaba Mariano, va a estar Gabi Sabatini acá. No se Juan Martín (Del Potro), vamos a invitar a todos los jugadores. Este año se cumplen diez años de la obtención de la Copa Davis. Siempre invitamos a todos los ex jugadores a venir a las series y ojalá que puedan venir a Neuquén", destacó el cordobés.

Este año se celebra la primera década desde la gesta de Argentina en Croacia, donde se levantó la ensaladera de plata por única vez. Por su parte, Sabatini es la mejor raqueta de la historia del tenis argentino en la rama femenina y es una de las deportistas más respetadas del país.

Para dimensionar la carrera de Gabriela, ganó 27 títulos, se retiró muy joven a los 26 años y en 2006, fue incluida oficialmente en el Salón de la Fama del Tenis Internacional.

Los partidos de leyendas suelen ser momentos que van más allá del juego, donde protagonistas que han marcado una época en el deporte se encuentran y también interactúan con el público. Esa posibilidad también genera expectativa de cara al fin de semana del 19 y 20 de septiembre, cuando Argentina enfrente a Turquía por la Davis.

Copa Davis en Neuquén: cuánto costarán las entradas, dónde y desde cuándo estarán a la venta

Durante la conferencia de prensa, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura Josefina Codermatz, dio detalles de como será la venta de entradas, una de las preguntas e inquietudes más recurrentes sobre el evento en los últimos días.

"Estamos trabajando para que las entradas estén disponibles desde el jueves 6 en la plataforma Entrada Uno y estarán a partir de 80 mil pesos" adelantó la ministra. Esto también deja entrever que habrá entradas con mayores valores, de acuerdo al sector.

Según los datos que se fueron aportando durante la conferencia, se reveló que se espera tener 3500 entradas disponibles para el público.

Además, aseguró también que se está trabajando "junto a la Asociación Argentina de Tenis y la Federación neuquina para traer diferentes clínicas a la provincia y así poder fomentar y desarrollar el tenis local".