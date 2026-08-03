Un apartado de River elogió públicamente a una figura de Rosario Central tras la derrota: el inoportuno mensaje

Un jugador lanzó un comentario en su cuenta de Instagram que hizo ruido. A quién elogió y qué le dijo.

El presente de River es paupérrimo. Los resultados son malos - cinco derrotas consecutivas y una marca de más de 100 años que se rompió - y algunas decisiones dirigenciales, como haber apartado 15 jugadores, son consideradas por algunos hinchas como un error, debido al resultado que dio a corto plazo y la falta de respuesta en algunos sectores de la cancha.

En medio de un clima turbulento, un jugador que es parte de "la banda del conteiner" tuvo un gesto que dejó en claro la grieta que atraviesa el club. Luego de la derrota del millonario ante Rosario Central en el Más Monumental , un jugador que llegó por una suma millonaria pero fue apartado lanzó un polémico mensaje en Instagram.

Luego de la victoria del Canalla en condición de visitante, Kévin Castaño , el colombiano que llegó a cambio de poco más de 16 millones de euros, lanzó un particular mensaje. Es que en un posteo de su compatriota Jaminton Campaz , el mediocampista escribió: "Animal", escribió mostrando su apoyo al habilidoso extremo.

Tres jugadores del container de River tendrán nuevos destinos

El presente de River atraviesa un momento inédito en el último siglo. La derrota del domingo ante Central en el Monumental, por la tercera fecha del Torneo Clausura, no solo significó la quinta caída consecutiva en partidos oficiales por torneos de AFA, sino que además igualó la peor racha histórica de la institución, registrada nada menos que en 1911.

El 0–9 en puntos es un reflejo del momento institucional. Además, se profundizó el malestar con la decisión del club de mantener un silencio absoluto: antes del encuentro, la dirigencia comunicó que ni el entrenador, Eduardo Coudet, ni los jugadores hablarían con la prensa después del partido, "independientemente del resultado".

Una postura que encendió aún más a los hinchas, que al término del encuentro volcaron su bronca contra la directiva encabezada por el presidente Stefano Di Carlo con insultos y cánticos de protesta desde las tribunas.

Tres jugadores apartados con destino cerrado

En medio de la turbulencia deportiva, el lunes el club dejó trascender que tres de los futbolistas que estaban relegados del plantel profesional ya tienen nuevo club.

Se trata del grupo de jugadores que estaba entrenando en el predio que la institución tiene sobre Avenida Cantilo. En las redes sociales se la denominó como "La banda del container", ya que por algunas obras que se están realizando, los jugadores no tienen los vestuarios habituales.

Se trata de:

Maxi Salas → Independiente Rivadavia (Mendoza) . El delantero continuará su carrera en el club mendocino, que está jugando Copa Libertadores.

Ian Subiabre → Tigre . El joven delantero se sumará al Matador de Victoria en busca de continuidad.

Lencina → Burgos CF (España). El mediocampista emigrará al fútbol europeo y jugará en la Segunda División española.

Las salidas, que hasta ahora no fueron oficializadas por el club en sus canales de comunicación, se interpretan como el primer movimiento de un mercado de pases que promete ser agitado en Núñez, aunque la dirigencia evitó dar precisiones sobre si habrá más bajas o posibles refuerzos.

Un presente de pesadilla

Los números son lapidarios:

5 derrotas consecutivas en torneos de AFA (igualando la marca negra de 1911).

Último en su zona del Torneo Clausura con 0 unidades de 9 posibles.

Sin goles a favor en los últimos tres partidos.

El próximo compromiso de River será el viernes ante Tigre, en condición de visitante, en un partido que ya se perfila como una verdadera final para intentar cortar la racha y calmar un clima cada vez más enrarecido.

Por lo pronto, el silencio institucional y la furia de los hinchas dibujan un escenario de máxima tensión, con la dirigencia de Di Carlo bajo el foco y un plantel que deberá encontrar respuestas en la cancha, donde hace rato que no las tiene.

Dato clave: La última vez que River hilvanó cinco derrotas seguidas en torneos locales fue hace 114 años, en 1911, cuando el fútbol argentino aún era amateur. El dato no hace más que agrandar la magnitud de la crisis actual.