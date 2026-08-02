Papelón: River cayó ante Central en el Monumental y sumó su quinta derrota al hilo

El Millonario no levanta cabeza y, con un tanto de Nicolás Otamendi en contra, sigue de capa caída: la gente despidió al equipo con silbidos.

River volvió a tocar fondo y protagonizó un nuevo papelón en un arranque de semestre que parece no encontrar salida: cayó ante Rosario Central en el Monumental, acumuló su quinta derrota consecutiva en torneos AFA y recibió una fuerte reprobación de sus hinchas, que despidieron al equipo con silbidos y el grito de “que se vayan todos”. El conjunto del Chacho Coudet mostró una imagen preocupante, fue de mayor a menor y sufrió errores defensivos, incluida una desafortunada acción de Nicolás Otamendi que terminó en gol en contra.

Tras las dos derrotas consecutivas en el torneo local, River salió con el cuchillo entre los dientes y tuvo varias aproximaciones claras: Joaquín Freitas pidió penal tras reclamar una supuesta falta de Jeremías Ledesma, pero el árbitro consideró que el delantero se tiró. Luego, Rafael Santos Borré no pudo cabecear con comodidad y se perdió la oportunidad de poner a su equipo en ventaja. El Canalla respondió con un tiro de emboquillada de Giovanni Cantizano y una volea de Jaminton Campaz.

Los de Jorge Almirón no se quedaron atrás y llegaron a convertir antes de los primeros 15 minutos: el colombiano apareció por el carril izquierdo, lanzó un centro y Ángel Di María cambió la trayectoria del balón con el pecho. La pelota le quedó a Enzo Copetti, que puso el 1-0, pero estaba en posición adelantada .

Era gol de Copetti pero pero pero... offside.



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Fideo, Fausto Vera y hasta Lautaro Pereyra, con un remate por encima del travesaño, hicieron que el partido fuese de los más entretenidos de la fecha. Sin embargo, el que golpeó otra vez fue la Academia: tras una acción colectiva repleta de toques rápidos, Campaz tiró el centro y Nicolás Otamendi, en su afán de evitar la arremetida de Cantizano, convirtió en contra.

¡GOLPEÓ LA VISITA! Cantizano apareció justo donde debía y, tras un gran centro de Campaz, marcó el primero de Rosario Central ante River en el Monumental.



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El juez volvió a tener un momento de duda cuando, ante un envío aéreo de Freitas, el línea le marcó que hubo una mano dentro del área. En principio, el colegiado había cobrado penal, pero tras una revisión mediante el VAR, notó que el balón en realidad había golpeado en el brazo de Ota: por ello, sancionó infracción a favor de los de Jorge Almirón.

LLAMÓ EL VAR Y CAMBIÓ LA DECISIÓN: Nicolás Ramírez había sancionado penal para River pero luego fue invalidado por mano de Otamendi.



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Los del Chacho Coudet abusaron del centro y no supieron sostener el buen ritmo de los primeros minutos. Por ello, cuando los jugadores se fueron al vestuario al término de la etapa inaugural, desde las tribunas bajaron silbidos en reprobación por el rendimiento del equipo.

Durante el complemento, el estadio fue una caldera y River estuvo a tiro de lograr el empate: Ledesma fue protagonista de un grosero error, dejó la pelota suelta y Tomás Galván disparó con el arco vacío. Sin embargo, Ignacio Ovando estuvo atento y se tiró en la línea para evitar el 1-1. Al rato, Beltrán se vistió de héroe y le tapó un mano a mano maravilloso a Campaz.

IMPRESIONANTE: así fue la SALVADA ÉPICA de Nacho Ovando para evitar el gol de Galván en River-Central.



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¡¡INFERNAL!! Santiago Beltrán le tapó un mano a mano impresionante al Bichito Campaz.



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Del otro lado, Conan ejecutó la ley del ex, pero como guardián de los tres palos: el arquero rechazó de gran manera una ejecución de Lucas Beltrán a corta distancia que era gol de River. A esas alturas, el Millonario ya había movido el banco y Juan Cruz Meza ingresó para darle más frescura a los ataques.

TURNO DE CÓNAN: ¡ENORME atajada de Ledesma para evitar el empate de River vs. Rosario Central!



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El Canalla tenía todo para aguantar el triunfo, pero Emanuel Coronel cometió un error infantil y dejó a su equipo con diez hombres: ya se había ganado la primera amarilla con una falta a Facundo Colidio, pero luego le pegó un patadón a Tomás Galván cuando la jugada había culminado y obtuvo la segunda tarjeta.

EMANUEL CORONEL COMETIÓ UNA DURA INFRACCIÓN, SE GANÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y FUE EXPULSADO EN CENTRAL VS. RIVER.



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Así y todo, la Academia pudo haber hundido todavía más a la Banda: Cantizano hizo una apilada maradoneana y solo el guantazo de Beltrán impidió el 2-0. Con la derrota, además de los abucheos y los silbidos de la gente, que pidió "que se vayan todos", el Millonario acumuló cinco partidos consecutivos con derrota por torneos AFA, una plusmarca que no sufría desde ¡1911!

El resumen de River-Rosario Central

Formación de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Lautaro Pereyra, Joaquín Freitas; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Así va River esta tarde frente a Rosario Central en el Mâs Monumental #VamosRiver pic.twitter.com/HyfqQqGfxm — River Plate (@RiverPlate) August 2, 2026

Formación de Rosario Central: Conan Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Así forma #RosarioCentral



#TorneoMercadoLibre Clausura

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Gol: Nicolás Otamendi e/c (27').

Expulsado: Emanuel Coronel (83').

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Monumental.

Transmisión: ESPN Premium.