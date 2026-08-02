Las polémicas del River-Rosario Central: el penal a Freitas y el fino offside de Copetti en el gol anulado

El Millonario pidió una supuesta falta sobre el juvenil que el árbitro omitió y luego anuló el tanto del delantero ex Racing por posición adelantada.

El duelo entre River y Rosario Central estuvo marcado por la intensidad dentro de la cancha, pero también por una fuerte polémica arbitral que generó reclamos y discusiones durante el encuentro. La jugada más cuestionada ocurrió en el primer tiempo, cuando Enzo Copetti convirtió el gol que le daba la ventaja al equipo santafesino, aunque la repetición televisiva dejó dudas sobre una posible posición adelantada que nunca terminó de aclararse.

Tras un arranque en el que el Millonario salió decidido a cortar su mala racha luego de dos derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, el equipo del Chacho Coudet tuvo las primeras aproximaciones. Joaquín Freitas reclamó penal tras una supuesta infracción de Jeremías Ledesma, pero el árbitro Nicolás Ramírez interpretó que el delantero buscó la falta y decidió no sancionar la pena máxima.

El Millonario siguió buscando y también tuvo una chance clara con Rafael Santos Borré , quien no logró conectar un cabezazo con comodidad dentro del área. Rosario Central, por su parte, respondió con sus armas y avisó mediante un intento de Giovanni Cantizano, que probó con una definición por encima del arquero, además de una volea de Jaminton Campaz que llevó peligro.

El offside de Copetti y las líneas que nunca se mostraron en TV

La acción más discutida llegó antes de los primeros 15 minutos. Campaz recibió por la izquierda, avanzó y envió un centro hacia el área, donde Ángel Di María apareció para desviar la trayectoria de la pelota con el pecho. El balón quedó servido para Enzo Copetti, que definió ante la salida del arquero y puso el 1-0 para el conjunto dirigido por Jorge Almirón.

Sin embargo, la repetición de la jugada dejó una gran duda. En las imágenes televisivas, el ex Racing pareció encontrarse adelantado al momento de recibir el pase tras la intervención del campeón del mundo. Pese a la sospecha de una posible infracción, durante la transmisión nunca se mostraron las líneas del VAR para determinar si la posición del artillero era correcta o no.

NO SUMA: Enzo Copetti había marcado el 1-0 de Rosario Central vs. River tras un gran pase de PECHO de Di María pero fue invalidado por offside.



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La falta de una explicación visual aumentó la polémica entre los hinchas y generó cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema de revisión. El árbitro Nicolás Ramírez, con Fernando Echenique como encargado del VAR, fue quien tuvo la responsabilidad de analizar la acción, aunque la decisión final quedó envuelta en dudas por la ausencia de imágenes concluyentes.

Más allá del reclamo puntual, la jugada condicionó el desarrollo de un partido que el local necesitaba ganar para recuperar confianza después de un comienzo complicado de semestre. Central, en cambio, aprovechó una de sus primeras oportunidades y encontró una ventaja que abrió un nuevo capítulo de discusión sobre el arbitraje en el fútbol argentino.