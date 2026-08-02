Afuera: uno de los borrados en River seguirá su carrera en el fútbol español

Se trata de un mediocampista que se estaba entrenando en Cantilo y se irá a préstamo por un año.

Santiago Lencina continuará su carrera en el fútbol europeo luego de que River acordara su salida a préstamo al Burgos, equipo que milita en la Segunda División de España. El mediocampista de 20 años dejará el club de Núñez por una temporada , en una operación que también contempla una opción de compra, aunque los montos de la negociación todavía no fueron dados a conocer oficialmente. En los próximos días viajará al Viejo Continente para incorporarse a su nuevo equipo.

La cesión representa una oportunidad importante para el juvenil chaqueño, que perdió terreno desde la llegada del Chacho Coudet al banco millonario. El juvenil nunca logró meterse en la consideración del nuevo entrenador y quedó marginado del plantel profesional junto a otros futbolistas que no entraban en los planes para el segundo semestre. Incluso, fue uno de los integrantes del grupo conocido como "la banda del container" , conformado por jugadores que entrenaban apartados del resto del plantel en el predio de Cantilo.

Su falta de continuidad terminó acelerando una salida que ya se venía analizando desde el inicio del mercado de pases. El volante no disputaba un partido con River desde el 27 de mayo, cuando ingresó apenas seis minutos en la victoria por 3-0 sobre Blooming por la Copa Sudamericana. Su última presentación como titular había sido el 13 de mayo, en el triunfo por 2-0 frente a Gimnasia, y desde entonces quedó completamente relegado dentro de la estructura del equipo.

En la previa del duelo de esta tarde ante Rosario Central en el Monumental, River arregló la salida de otro de los futbolistas que no son tenidos en cuenta y fueron marginados del plantel profesional. Se trata de Santiago Lencina, quien se transformará en nuevo refuerzo del… pic.twitter.com/TPCzwsNflZ

Del debut auspicioso con Marcelo Gallardo a no tener minutos

Lencina había despertado buenas expectativas durante el segundo ciclo de Marcelo Gallardo, entrenador que lo hizo debutar oficialmente el 2 de agosto del año pasado en el triunfo 3-0 sobre San Martín de Tucumán por la Copa Argentina. A partir de ese estreno fue sumando minutos como alternativa en distintas competencias, mostrando condiciones técnicas que lo llevaron a integrar con frecuencia las convocatorias del plantel profesional.

En total, el joven acumuló 31 partidos oficiales con la camiseta de la Banda y convirtió tres goles. Si bien nunca logró consolidarse como titular indiscutido, supo transformarse en una variante útil para el Muñeco durante varios pasajes de la temporada. Sin embargo, el cambio de cuerpo técnico modificó por completo su panorama y terminó dejándolo sin posibilidades de competir por un lugar dentro del equipo.

Santiago Lencina es nuevo refuerzo de Burgos.

*River lo cede a préstamo por un año y con opción de compra por el 50%. Los abogados ya trabajan en los documentos y el futbolista viajará a España en los próximos días. El "Millonario" tendrá chance de recompra. #TratoHecho pic.twitter.com/pgcbW4EGM5 — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 2, 2026

La transferencia al Burgos aparece ahora como una oportunidad para recuperar continuidad y potenciar su crecimiento futbolístico. El conjunto ibérico apuesta por chicos con proyección y considera que el argentino puede aportar desequilibrio y dinámica en la mitad de la cancha. Para Lencina será además su primera experiencia fuera del país, en un contexto ideal para sumar rodaje y adaptarse al fútbol europeo.

La salida del chaqueño se suma a una profunda renovación que atraviesa River durante este mercado de pases. En las últimas semanas también dejaron el club jugadores como Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Alex Woiski, Maximiliano Salas e Ian Subiabre, además de dos referentes históricos como Franco Armani y Juan Fernando Quintero. Con la partida del juvenil, el Millonario continúa reduciendo el plantel mientras busca reorganizarse y recuperar terreno tras un arranque paupérrimo de semestre.