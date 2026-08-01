River presentó a Tobías Andrada y Vélez confirmó el monto de la operación

El Millonario sumó un nuevo refuerzo, en una posición que necesitaba luego de la salida de Juan Fernando Quintero.

River oficializó la llegada de Tobías Andrada , mediocampista de 19 años proveniente de Vélez , en el cierre del mercado de pases de invierno. El juvenil, que también forma parte de la Selección argentina Sub 20, firmó contrato con el Millonario hasta diciembre de 2030 y se convirtió en el séptimo refuerzo del ciclo de Eduardo Coudet .

La operación fue confirmada también por Vélez , que informó los números finales de la transferencia. “ Vélez Sarsfield alcanzó un acuerdo con River Plate por el jugador Tobías Andrada , por un monto total de USD 11.034.482,76 correspondiente al 80% de los derechos económicos, entre ingresos y objetivos deportivos. El monto neto de la operación es de USD 8.000.000”, comunicó el club de Liniers.

Además, el Fortín aclaró que conservará una parte de la ficha del futbolista de cara al futuro. “Asimismo, el Club conservará el 20% restante de los derechos económicos del futbolista. ¡Muchos éxitos, Tobi, en esta nueva etapa!”, completó Vélez en su mensaje oficial.

Acuerdo con River Plate por Tobías Andrada.



Vélez Sarsfield alcanzó un acuerdo con River Plate por el jugador Tobías Andrada, por un monto total de USD 11.034.482,76 correspondiente al 80% de los derechos económicos, entre ingresos y objetivos deportivos. El monto neto de la… https://t.co/NQUeyrq3Kb — Vélez Sarsfield (@Velez) August 1, 2026

Andrada deja Vélez después de disputar 36 partidos en Primera, con tres goles y una asistencia. Durante su etapa en el club de Liniers fue utilizado en distintas posiciones del mediocampo: como volante central, acompañando al “5” y también recostado sobre la banda derecha. Su despliegue físico y su capacidad para trasladar la pelota lo convirtieron en uno de los juveniles más buscados del mercado.

En River, el mediocampista llega en un momento particular. Coudet venía de pedir jugadores capaces de dar “ese pase distinto” después de la salida de Juan Fernando Quintero, y Andrada aparece como una apuesta fuerte para renovar el circuito de juego del equipo.

Con su incorporación, el Millonario cerró una ventana de muchas inversiones, en la que ya habían llegado Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán, Giovanni González y Mauro Arambarri. Todo en medio de un arranque complicado en el Clausura 2026, con derrotas ante Barracas Central y Gimnasia La Plata.

River recibe a Rosario Central por la fecha 3 del Clausura

River recibirá este domingo a Rosario Central, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un partido que podría ser determinante para su director técnico, Eduardo "Chacho" Coudet.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Echenique.

River llega a este encuentro en una muy delicada situación, ya que tuvo uno de sus peores inicios de semestre en décadas. Primero perdió contra Aldosivi de Mar del Plata en los 16avos de final de la Copa Argentina, mientras que en el Torneo Clausura cayó en sus primeras dos presentaciones, frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Debido a esto, la continuidad de Coudet como director técnico es más cuestionada que nunca y este encuentro frente al "Canalla" podría ser un nuevo punto de partida para el "Millonario" o la estocada final para el entrenador.

Rosario Central, por su parte, tampoco tuvo un gran inicio de semestre, ya que debutó con una derrota ante Belgrano de Córdoba en condición de visitante para luego igualar sin goles como local ante Racing, dirigido por Juan Pablo Vojvoda.