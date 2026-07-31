Franco Mastantuono se va de Real Madrid y ¿vuelve a River?

El club decidió que el jugador salga del equipo debido a que no será tenido en cuenta por el entrenador José Mourinho. Cuáles serán sus pasos.

No va más. El Real Madrid decidió no tener en cuenta a Franco Mastantuono y le busca nuevo club para que pueda seguir su carrera deportiva y consiga sumar más minutos de los que le prometía José Mourinho . Todos los caminos conducen a la salida del jugador debido a que no fue convocado por el DT para el tercer amistoso del equipo ante la Fiorentina de Italia, por una decisión que hasta incluso era previsible.

Debido a esta situación compleja, el jugador deberá analizar nuevos rumbos para poder explotar su potencial y sumar minutos que le devuelvan la confianza y el nivel que tuvo en River , el cual lo catapultó a la casablanca. Desde que está en España no pudo consolidarse en el once titular a pesar de haber tenido la oportunidad con Xabi Alonso, y no alcanzó los 1.500 minutos y marcó solo tres goles, sumado a una asistencia.

"Franco Mastantuono saldrá cedido del Real Madrid , decisión confirmada por parte del club según lo reportado en las últimas semanas", comenzó diciendo este viernes en un tuit el reconocido periodista especializado en mercado de pases. Destacó que "el Real no incluyó a Franco en la convocatoria para este fin de semana ya que debe salir cedido".

Por otra parte, el periodista dio a conocer que es complejo un regreso a River, el club donde creció futbolísticamente. "El club indica preferencia por una cesión en Europa sobre un regreso a River Plate", escribió sobre los deseos del club español.

Esta salida se da también debido a la llegada inminente de Yan Diomandé, el jugador nacido en Costa de Marfil que solo tiene que estrampar la firma definitiva.

Cuáles serían las opciones de Mastantuono

Según reveló el diario español AS, Fiorentina, Roma y Milan de Italia estarían interesados en sumar a sus filas al habilidoso jugador de tan solo 18 años. Por su parte, Arbeloa le habría hecho saber al Fulham que es de su gusto. Sin embargo, River no sería opción debido a que incluso Mastantuono querría quedarse en Europa.

Mientras tanto, Coudet quiere refuerzos en River

Eduardo Coudet habló después de la derrota de River por 1 a 0 ante Gimnasia en La Plata y dejó una frase que llamó la atención en plena crisis futbolística del equipo. “Estamos terminando de armar el plantel. Necesitamos tres o cuatro jugadores más en posiciones donde tenemos muchos juveniles. Y en River no hay tiempo, hay que jugar bien y ganar”, expresó el entrenador.

El Chacho reconoció que el proceso está siendo más difícil de lo esperado y admitió que todavía no logró darle al equipo la forma que pretende. “Es de las veces que más me ha costado hacer jugar a un equipo como quiero que juegue”, sostuvo en conferencia de prensa, con River acumulando su segunda caída consecutiva en el Clausura y la tercera si se suma la eliminación ante Aldosivi por Copa Argentina.

El golpe en el Bosque llegó a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Alexis Steimbach apareció solo en el área y marcó de cabeza el único gol del partido. Gimnasia había crecido en el complemento y hasta pudo ampliar la ventaja con otro remate del propio delantero que pegó en el travesaño. River, en cambio, volvió a mostrar dificultades para generar juego y apenas encontró algunas chances aisladas.

CHACHO COUDET Y SU SINCERIDAD ANTE EL MAL MOMENTO DE RIVER:



"A NIVEL PERSONAL ES DE LAS VECES QUE MÁS ME HA COSTADO HACER JUGAR A UN EQUIPO" pic.twitter.com/BKhJnxFRs5 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 30, 2026

Coudet también fue autocrítico con el momento del equipo y remarcó la urgencia que impone el club. “Hay que trabajar. No estamos acostumbrados a esta situación. La realidad es que la planificación está llevando más de lo que todos pensábamos, y siempre dije que tengo claro el lugar en donde estoy y que River no te da ni tiempo ni margen... Hay poco tiempo y poco margen, hay que ganar y ganar mucho”, afirmó.

Otro de los aspectos que tocó Coudet durante la conferencia de prensa fue la falta de peligro de su equipo: "Nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol, el pase distinto. En River vas a jugar en los últimos 30 metros, tenés que encontrar ese pase distinto. Pero no está sucediendo".

Esta declaración se hace por lo menos llamativa, ya que el jugador que más podía aportar en este aspecto era el colombiano Juan Fernando Quintero, a quien decidió descartar de cara al segundo semestre y terminó rescindiendo su contrato con el "Millonario".

Cuál es el ultimo jugador que tiene en carpeta River antes de retirarse del mercado de pases.

Cuál es el ultimo jugador que tiene en carpeta River antes de retirarse del mercado de pases.

Por último, añadió: "Es muy difícil el momento, hay que trabajar. Mejorar mucho, levantar mucho los niveles. Tenemos la pelota pero no logramos desequilibrar. Evidentemente no estamos derechos, no ligamos nada".

El mal momento de RIver

El conjunto "Millonario" sumó su tercera derrota al hilo (previamente había sido derrotado por Aldosivi en la Copa Argentina y por Barracas Central en la primera fecha del Torneo Clausura) y Coudet es cada vez más cuestionado por el hincha.

Con este último resultado, River profundizó un inicio de semestre muy por debajo de las expectativas. El entrenador sabe que necesita respuestas rápidas, tanto desde el funcionamiento como desde el mercado de pases, en un contexto en el que la presión empieza a crecer después de otro tropiezo.

La próxima presentación del club de Núñez será el próximo domingo, cuando visite a Rosario Central en un encuentro que podría marcar a fuego el futuro de Coudet como director técnico.