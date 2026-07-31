Lo festejó hasta tesorería: la tremenda suma de dinero que ganó Boca por pasar a octavos de Sudamericana

El club recibió una importante suma de dólares por el pase a una nueva instancia del certamen. Cuánto ganó hasta el momento en el acumulado.

Boca sufrió, fue derrotado en los 90 minutos, pero fue eficaz en la tanda de penales y se terminó llevando la serie ante O'Higgins , en condición de visitante , para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana . Un alivio para el Vasco Arruabarrena , los jugadores, Tomás Aranda que picó su penal y se lo atajaron, e incluso para tesorería que recibió una suma importante de dinero por el pase.

Según está estipulado en el formato del certamen, el xeneize habría recibido una importante suma de dólares a sus arcas para acrecentar su volumen económico e ir con más fuerza por el nueve que hace tiempo está buscando y no encontró en Lucas Passerini, David Romero y Luciano Gondou.

En el camino en el segundo torneo más importante a nivel clubes en Sudamérica, el elenco de La Ribera había sumado 500.000 dólares por clasificar a los playoffs luego de quedar afuera de la Copa Libertadores. Por su victoria y pase a la próxima instancia, acrecentó el número.

El pase a octavos le dio 600.000 dólares a las arcas del club. Es por eso que en el acumulado, contabilizando también los 16avos de final, el xeneize suma 1.100.000 dólares.

Boca ganó en los penales y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Si avanza ante Recoleta FC de Paraguay y se anota en los cuartos de final, el club sumará 700.000 dólares.

Boca perdió ante O'Higgins pero avanzó por penales

Boca perdió 1-0 en Chile ante O'Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana, pero avanzó a los octavos de final por el 4-3 en la tanda de penales. La ida había sido 1-0 a favor en La Bombonera. Lautaro Blanco marcó el tanto decisivo en la tanda. En la siguiente instancia enfrentará a Recoleta, equipo paraguayo.

¡BOCA SUFRIÓ PERO ESTÁ EN OCTAVOS DE FINAL!



El Xeneize cayó en Rancagua 1-0 ante O'Higgins, pero se impuso 4-3 en los penales y avanzó a la siguiente ronda.



Enfrentará a Recoleta de Paraguay.



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Los dirigidos por el Vasco Arruabarrena fueron superados en el partido, con las complicaciones del campo de juego siendo un factor decisivo. El Xeneize no defendió bien y recién se activó en ataque cuando ya se encontraba en desventaja.

El entrenador, además, hizo un solo cambio en los noventa minutos, metiendo a Flores por Villa, que tuvo un muy flojo rendimiento, pero sin darle oportunidad a otros suplentes para cambiar el encuentro.

Así fue el partido entre Boca y O'Higgins

La primera situación con peligro del partido fue de Boca, en los pies de Aranda, que apiló por izquierda a un par de defensores y le pegó al arco, aunque el remate fue bloqueado por el lateral de O'Higgins. El campo de juego no ayuda en el partido, ya que los futbolistas sufrieron varios resbalones.

LINDA JUGADA DE TOMÁS ARANDA



Con la 10 en la espalda, el pibe de Boca ya demostró estar activo en el arranque contra O'Higgins.



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El equipo chileno respondió a los 20 minutos, cuando un taco de Sarrafiore dejó pagando a Figal, y tras un centro a la medialuna del área, Lozano le tapó el disparo a González.

El segundo tiempo empezó bastante trabado, con el campo de juego todavía como protagonista por sus irregularidades, y recién a los 20 minutos, el equipo chileno tuvo un cabezazo de Brizuela que se fue a penas arriba del travesaño.

Cinco minutos después, en una contra tras un tiro libre que atajó Montero, Aranda hizo la jugada individual por el centro y terminó definiendo de zurda a penas desviado.

TOMÁS ARANDA TUVO EL GOL DE BOCA



Gran jugada individual del 10 Xeneize que casi termina en el 1-0.



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A los 27 minutos de la segunda mitad, Figal despejó una pelota al medio del área, tras un lateral en ataque de O'Higgins, y González puso el 1-0 con una volea de zurda.

GOL DE O'HIGGINS Y SERIE IGUALADA



Francisco González puso el 1-0 para el Celeste sobre Boca en Rancagua.



El global está 1-1.



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Boca reaccionó con Flores, el juvenil que ingresó por Villa, que enganchó por izquierda hacia el medio y reventó un derechazo en el travesaño, que podría haber sido el empate.

EL TRAVESAÑO LE DIJO QUE NO A FLORES



Boca tuvo la igualdad.



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En el último minuto de tiempo regular, Boca tuvo dos grandes chances consecutivas para empatar el partido: la primera fue un disparo abierto de Aranda que tapó el arquero, y la segunda fue un cabezazo de Costa que apareció solo en el área chica pero no le acertó al arco. En el adicional, Carabalí le volvió a ganar el duelo al diez de Boca con una volada increíble.

AYRTON COSTA TUVO LA VICTORIA



Tras un centro de Paredes, el central Xeneize no pudo cabecear hacia el arco.



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Así se vive la tanda de penales entre Boca y O'Higgins