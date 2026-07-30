Salió Carlos Quintriqueo de la paritaria con el Gobierno: hay un nuevo piso salarial desde agosto en Neuquén

El Ejecutivo presentó bonos, actualización trimestral por IPC y aumentos al básico. Las partes acordaron un cuarto intermedio con fecha a confirmar.

Carlos Quintriqueo salió de la paritaria con una propeusta que se sometera a asamblea.

Carlos Quintriqueo salió de la tercera reunión paritaria con una propuesta, ese "algo más" que la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), números que tiene que llevar a la asamblea. La reunión duró poco más de dos horas, luego de que los funcionarios afinaran el lápiz y tuvieran la autorización política para la oferta económica para los más de 68.000 estatales de Neuquén . El acuerdo será hasta junio de 2027, antes (quizá) de las elecciones provinciales.

"Por fin Neuquén asegura un salario mínimo para los estatales por encima de la canasta básica; esto es algo que veníamos buscando hace tiempo", sostuvo el líder de ATE Neuquén en diálogo con este diario. Ahora la propuesta será debatida en asamblea este viernes a las 9.30 y antes, el gobierno ofrecerá la misma propuesta para los demás gremios, como UPCN y Viales.

Solo resta saber s i ATEN pedirá ser convocado (o el mismo gobierno lo hará) a una mesa especial, debido a que los docentes tienen un acuerdo anualizado, que vence en diciembre de 2026.

La novedad de la paritaria fue comunicada a la salida de Casa de Gobierno en Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

La reunión se realizó entre el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López; el subsecretario de Gobierno, Juan "Joni" Grandi, y la directora superior de Relaciones Laborales, Natalia Puppio. Por ATE estuvieron Quintriqueo, María José García Crespo, Andrea Gatica, Mario Sepúlveda y Juan Millapán.

Piso de salarios en Neuquén: la paritaria de ATE

El Gobierno formuló una oferta que contempla, entre sus puntos más importantes, un salario líquido mínimo de $1.560.000 a partir de agosto, para trabajadores con una carga horaria mínima de 35 horas semanales encuadrados en un extenso listado de leyes sectoriales (Obras Públicas, Registro Civil, OPTIC, Salud, Rentas, EPROTEN, RTN, Trabajo, entre otras). Esa diferencia será de carácter remunerativo y no bonificable, y no podrá ser absorbida por futuros incrementos.

"Este es un acuerdo que busca recuperar salario frente a los incrementos de tarifas y alquileres, sin descuidar el aspecto inflacionario que miden los organismos" - Carlos Quintriqueo. "Este es un acuerdo que busca recuperar salario frente a los incrementos de tarifas y alquileres, sin descuidar el aspecto inflacionario que miden los organismos" - Carlos Quintriqueo.

A eso se suman dos sumas extraordinarias, no remunerativas y no bonificables, extensivas al sector pasivo en las proporciones previstas por ley: $410.000 en la segunda quincena de septiembre de 2026 y $480.000 en la segunda quincena de enero de 2027.

También se ofreció continuar con la actualización salarial trimestral por IPC —en partes iguales el índice de la Dirección Provincial de Estadística y Censos y el del INDEC— para el período julio 2026-junio 2027, con ajustes en octubre, enero, abril y julio. A eso se agregarían incrementos directos al básico: 4% en noviembre de 2026 y 3% en enero de 2027.

El paquete incluye además la continuidad del pago de la compensación por ropa de trabajo en dos cuotas y la actualización por IPC de las asignaciones familiares. Todos estos puntos, según el acta, serían extensivos a los municipios sin coparticipación y a las Comisiones de Fomento.

Paritaria: los pedidos del gremio

Tras conocer la propuesta, los representantes gremiales adelantaron que la pondrán a consideración de las asambleas y pidieron que alcance también al sector pasivo, a los trabajadores comprendidos en la Ley 3374 y al personal policial.

Además, reclamaron avanzar con las cuestiones pendientes de las carreras administrativas, los ascensos y los cambios de agrupamiento previstos en los convenios colectivos, y que el proceso paritario de la Ley 3373 se cierre dentro del ejercicio 2026. Para las Comisiones de Fomento y el salario mínimo pidieron replicar el esquema del acuerdo 2024.

A eso se suman dos sumas extraordinarias, no remunerativas y no bonificables, extensivas al sector pasivo en las proporciones previstas por ley: $410.000 en la segunda quincena de septiembre de 2026 y $480.000 en la segunda quincena de enero de 2027.

Luego del intercambio, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio con fecha a confirmar, oportunidad en la que el Gobierno comunicará su respuesta a los planteos de ATE y continuará el tratamiento de los temas pendientes.

Este viernes habrá una asamblea en el edificio de ATE para definir si aceptan la propuesta. Sebastián Fariña Petersen

"Este es un acuerdo que busca recuperar salario frente a los incrementos de tarifas y alquileres, sin descuidar el aspecto inflacionario que miden los organismos", expresó Quintriqueo.

Los puntos de la propuesta quedan ahora en manos de las asambleas de trabajadoras y trabajadores en toda la provincia, que definirán su aceptación o rechazo.