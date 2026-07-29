Neuquén en alerta por el "squeezy", el juguete viral que tiene una sustancia cancerígena que se absorbe por la piel

Se trata de juguetes blandos antiestrés con forma de dumpling o gyoza fabricados en China. El Gobierno fiscalizará comercios de la provincia para verificar la posible venta.

El Gobierno de Neuquén informó que realizará tareas de fiscalización en comercios de la provincia a partir de la detección en el país de un juguete que presenta un riesgo químico grave para la salud, especialmente de niños y niñas. Se trata del "squeezy" , un juguete blando antiestrés con forma de dumpling o gyoza fabricado en China y comercializados dentro de un recipiente plástico que simula una canasta de vaporera.

El producto ya fue retirado del mercado en el Reino Unido , luego de que las autoridades detectaran la presencia de niveles superiores a los permitidos de benceno, en su capa exterior. Esta sustancia, catalogada como cancerígena, puede ser absorbida por el organismo humano a través del contacto directo con la piel, o por inhalación, sin necesidad de que el juguete sea ingerido.

La advertencia surge a partir de una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que motivó el inicio de actuaciones por parte de la subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, como parte de la normativa vigente sobre lealtad comercial y seguridad de productos. Según se informó, el juguete puede encontrarse en plataformas de venta online, como así también en comercios.

Ante esta situación, la dirección provincial de Protección al Consumidor, dependiente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, informó que realizará tareas de fiscalización en comercios de la provincia para verificar la posible venta de estos productos y controlar el cumplimiento de las obligaciones de rotulado. En caso de detectarse presuntas infracciones, se procederá conforme a la normativa vigente.

Además, las unidades analizadas en Argentina presentaban irregularidades en su rotulado como la ausencia de datos obligatorios del importador, la falta de advertencias de seguridad y leyendas redactadas únicamente en idioma inglés, incumpliendo la normativa nacional.

Se recomienda a las familias evitar la compra y el uso de este tipo de juguetes hasta tanto se confirme que cumplen con los requisitos de seguridad exigidos en el país. Asimismo, quienes identifiquen o detecten estos productos a la venta pueden realizar la denuncia correspondiente ante la dirección provincial de Protección al Consumidor para que se adopten las medidas preventivas necesarias.

La advertencia de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete advirtió que se trata una figura de plástico presentada en envase tipo canasta de vaporera.

El benceno se encuentra en una concentración de 20 mg/kg, cuatro veces por encima del límite legal de 5 mg/kg en su capa exterior. Desde la Cámara explicaron que la denuncia se basa en alertas emitidas por el sistema europeo Safety Gate, que monitorea productos no alimentarios peligrosos, y por la Office for Product Safety and Standards (OPSS) del Reino Unido.

Según indicaron, esos criterios de seguridad son equivalentes a los que se aplican en la Argentina, al igual que las normas de otros organismos internacionales de referencia.

El presidente de la entidad Matías Furió, resaltó la importancia de tener en cuenta la peligrosidad del juguete en el marco de la celebración del Día de las Infancias, que en el país tendrá lugar el próximo 16 de agosto.

La denuncia formal implica que las autoridades nacionales deben evaluar el retiro inmediato del "Squeezy Dumpling" del mercado. La preocupación central se fundamenta tanto en la peligrosidad química comprobada como en la ausencia de datos que permitan rastrear la responsabilidad en caso de incidentes.