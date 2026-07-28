Imágenes del tornado en Chile, cerca del límite con Neuquén: vientos de 178 km/h, viviendas arrasadas y heridos

Hay casas destrozadas, miles de usuarios sin electricidad y reportaron la muerte de animales. Las impactantes imágenes registradas por los vecinos.

El tornado que azotó el sur de Chile fue clasificado como F1, con vientos que oscilan entre los 138 y los 178 km/h.

Tras el intenso temporal de lluvia que azotó a varias regiones de Chile , en las últimas horas se registró un fenómeno inusual: un fuerte tornado con vientos que rozaron los 180 km/h. Se reportaron destrozos en viviendas, personas heridas, miles de usuarios sin electricidad y muerte de animales.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que el evento correspondió a un tornado EF1 -en una escala que va desde el EF0 al EF5-, es decir un tornado moderado con vientos que oscilan entre los 138 y los 178 km/h.

Autoridades chilenas reportaron que el tornado fue registrado con fuerza en la zona sur del país, donde una casa resultó afectada en el sector El Ranchito en Chillán Viejo, y también se reportaron dos personas heridas y cinco viviendas con destrozos varios en El Carmen y una de gravedad en la zona de Ñuble.

Las imágenes del impactante tornado que azotó el sur de Chile

El alcalde de la comuna de El Carmen-en la región de Ñuble -, Renán Cabezas, informó que las personas que fueron reportadas como heridas son un hombre que se movilizaba en bicicleta cuando lo agarró el tornado, y una mujer de 80 años. Ambos están fuera de peligro.

“Estamos actualmente con cuadrillas municipales prestando ayuda a estas cinco familias afectadas, con materiales y planchas de zinc, para que puedan pasar esta primera noche bajo techo y que no se mojen sus enseres, considerando los nuevos pronósticos de lluvia”, señaló la autoridad comunal.

En la región de Ñuble, las autoridades confirmaron que una persona permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Chillán producto del fenómeno, el que además dejó 5 viviendas con pérdida de techumbre, familias damnificadas y daños en infraestructura agrícola.

Las familias afectadas debieron pasar la noche en sus viviendas gracias a reparaciones transitorias y de emergencia, mientras se comienza a realizar el levantamiento de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para determinar el nivel de afectación y coordinar la entrega de ayuda.

Según el último informe del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el mal tiempo ha dejado en la región del Ñuble 48 personas aisladas, 35 albergados y 17 damnificados. En tanto, 129 viviendas presentan diversos niveles de afectación, mientras que otras ocho resultaron completamente destruidas en Chillán.

El tornado azotó por al menos dos minutos

Cristián Astudillo, vecino del sector Llollinco, en la comuna de Chillán Viejo relató cómo vivieron el paso del tornado. “Fue terrible, cayó pero muy rápido, muy fuerte y se vino encima. Llegó aquí a la casa y levantó todo; el auto quedó por allá, los caballos, se perdió todo, los animales, hay animales muertos ahí debajo. No sé cómo explicarlo”, señaló.

“Tengo un amigo que vive a 10 kilómetros y llegaron latas cerca de su casa”. “Tengo un amigo que vive a 10 kilómetros y llegaron latas cerca de su casa”.

De acuerdo al afectado, el tornado azotó por al menos dos minutos y voló completamente los techos de su casa dejándola a punto de irse al suelo, y arrasó también con el galpón donde resguardaba a sus animales, causando la muerte a varias vacas por el colapso de la estructura.

En tanto, perros y caballos escaparon hacia los campos aledaños, los que fueron recuperados gracias a los vecinos.

Cristian Astudillo, vecino de la zona del sector Llollinco, en la comuna de Chillán Viejo.

Astudillo explicó que las horas posteriores al tornado estuvieron marcadas por el frío, la lluvia y la incertidumbre sobre el estado de sus hogares. “Con frío, porque llovió harto, harto viento. No se durmió mucho”, relató.

Luego, Cristian dijo que ahora el objetivo es reunir materiales y mano de obra para reparar la vivienda antes de que vuelvan las precipitaciones. “Ahora recién estamos viendo lo que se necesita, qué materiales y mano de obra que para tratar de parar luego antes de que llueva”, comentó.

Más de 100 urgencias y las intensas lluvias que se avecinan

El Ministerio de Obras Públicas informó que, tras el paso del sistema frontal y los efectos provocados por un tornado registrado este lunes, se mantienen cinco rutas con afectaciones de tránsito, todas con alternativas de conectividad, por lo que no existen personas aisladas en la Región de Ñuble.

Se confirmaron 107 emergencias atendidas por los equipos de la Dirección de Vialidad.

El Ministro de Obras Públicas informó de la situación hidrométrica regional, informe emitido por la Dirección General de Aguas del MOP, que indica que en las últimas 24 horas han precipitado en la Estación Chillán 38 milímetros, mientras que en Las Trancas se registraron 143.8 milímetros de agua caída. En cuanto a nieve caída, hay 69 centímetros acumulados en la estación Volcán Chillán a 2.100 metros sobre el nivel del mar.