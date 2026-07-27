Ahora Rosalía ofendió también a los chilenos: tomaron muy mal un comentario de la cantante.

El escándalo que envuelve a la cantante española, Rosalía , con el público argentino sigue sumando capítulos, y esta vez la propia artista lo empeoró. Todo comenzó cuando compartió un video de Mia Khalifa burlándose de los argentinos tras la final del Mundial , con la excusa de que sonaba de fondo el tema "La Perla".

El episodio derivó en pedidos de cancelación de sus shows en el país, donde tiene previsto presentarse próximamente en el Movistar Arena. En medio de ese clima, y mientras se encontraba de gira en Chile , Rosalía volvió a quedar en el centro de la polémica.

Durante su show, al ver una bandera argentina entre el público, la Rosalía lanzó: "Una bandera de Argentina, ahí. Muchas gracias por venir desde ahí". La frase fue recibida con risas, silbidos y abucheos por parte del público chileno, dada la histórica rivalidad entre ambos países.

#GRUPO33 ESPECTÁCULOS



Rosalía generó polémica en Chile al expresar su cariño por Argentina durante una presentación. Parte del público reaccionó con abucheos al escuchar sus palabras. #Rosalía #Argentina #Grupo33 pic.twitter.com/6Jc3qY3ObH — treintaytres (@GRUPOTRESTRES) July 27, 2026

Lejos de aprovechar el momento para pedir disculpas o hacer un gesto hacia los argentinos, la cantante optó por esquivar la situación y cambiar de tema: "¿Cómo estamos esta noche?". El video se viralizó de inmediato y generó una catarata de críticas en las redes, con usuarios que la acusaron de seguir "haciéndose la viva" con el público argentino tras el escándalo previo.

Recordemos que más de 24 horas después de haber compartido el video de Mia Khalifa, Rosalía había subido una historia de Instagram dirigida a la Argentina, con el fondo de una bandera nacional pixelada y un mensaje en letras estilo comic sans: "Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdónnnnn". Sin embargo, la disculpa no logró frenar el enojo del público, que hasta el momento ya había devuelto más de cien entradas para sus shows en el país.

El comunicado del Movistar Arena por los shows de Rosalía

El pedido de disculpas de Rosalía en sus redes sociales luego de haber compartido en sus redes sociales un mensaje contra Argentina, que originariamente hizo la actriz porno Mia Khalifa, no fue suficiente para que muchos fanáticos argentinos olviden lo ocurrido a días de sus shows programados para los próximos días en el Movistar Arena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En torno a esa situación compleja, muchos seguidores apuntaron contra la española al punto tal de lanzar una campaña virtual para que devuelvan las entradas.

Muchas personas que adquirieron su pase para los shows ya devolvieron las entradas e incentivan a que quienes aún tienen no se presenten al mismo. Debido a los pedidos de devolución de dinero por no querer asistir, la organización del espacio donde se presentará respondió con un mensaje especial donde dan los motivos por los que no se puede realizar el reintegro de la compra.

"Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción", dice el comunicado que enviaron vía mail a los interesados en devolver las entradas. "En caso de no poder/querer asistir al show, podés transferir tus QR —una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena— a un tercero para que asista en tu lugar".

Ante este mensaje, muchos fanáticos aseguraron que el botón de arrepentimiento y la Ley de Defensa del Consumidor suelen tomar como referencias plazos vinculados a la fecha en la que está pactado la realización del evento y no con la fecha de pago. Por este motivo, los fanáticos entienden que deberían poder cancelar la compra sin problemas.