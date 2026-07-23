El comunicado del Movistar Arena por los shows de Rosalía tras la cancelación: qué le dijo a los fanáticos

El espacio donde está programado el evento envió una particular respuesta a los fanáticos que solicitaron el reintegro de dinero por las entradas. Qué dice.

El pedido de disculpas de Rosalía en sus redes sociales luego de haber compartido en sus redes sociales un mensaje contra Argentina , que originariamente hizo la actriz porno Mia Khalifa , no fue suficiente para que muchos fanáticos argentinos olviden lo ocurrido a días de sus shows programados para los próximos días en el Movistar Arena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En torno a esa situación compleja, muchos seguidores apuntaron contra la española al punto tal de lanzar una campaña virtual para que devuelvan las entradas.

Muchas personas que adquirieron su pase para los shows ya devolvieron las entradas e incentivan a que quienes aún tienen no se presenten al mismo. Debido a los pedidos de devolución de dinero por no querer asistir, la organización del espacio donde se presentará respondió con un mensaje especial donde dan los motivos por los que no se puede realizar el reintegro de la compra.

"Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción", dice el comunicado que enviaron vía mail a los interesados en devolver las entradas.

"En caso de no poder/querer asistir al show, podés transferir tus QR —una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena— a un tercero para que asista en tu lugar".

Ante este mensaje, muchos fanáticos aseguraron que el botón de arrepentimiento y la Ley de Defensa del Consumidor suelen tomar como referencias plazos vinculados a la fecha en la que está pactado la realización del evento y no con la fecha de pago. Por este motivo, los fanáticos entienden que deberían poder cancelar la compra sin problemas.

Cancelaron un evento de Rosalía en medio de la polémica por su video "antiargentina"

La campaña "anti-Argentina" tras el Mundial 2026 llegó a niveles inéditos, incluso desató una fuerte polémica que tiene como protagonista a la cantante Rosalía, quien reposteó un video de la exactriz porno libanesa, Mía Khalifa, alguien que ya viene mostrando su desprecio por Argentina. La actitud de la artista española escaló tanto que incluso hay quienes quieren devolver las entradas de su show.

Todo comenzó cuando Rosalía compartió en su perfil de TikTok un video de Mía Khalifa con el tema de La Perla, d su más reciente álbum LUX de la de Sant Esteve Sesrovires, de fondo y el mensaje "cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas". Desde ese momento empezó el repudio a través de las redes sociales.

La polémica con Rosalía terminó con un evento cancelado

En medio de la polémica que se desató el enojo de los argentinos contra Rosalía, se conoció en las últimas horas que incluso fue suspendido un evento sinfónico en homenaje a Rosalía que se iba a realizar este jueves 23 de julio en Córdoba. Las amenazas y mensajes de odio hicieron que sea descartado.

Iba a ser un concierto sinfónico inspirado en su universo musical, programado para este mismo día en el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de la capital provincial. Pero, la cantidad de mensajes de odio y amenazas que recibieron a través de redes sociales, hicieron que aumente la preocupación por posibles incidentes durante el evento.

"Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento ha sido cancelado", informó la organización en un comunicado.

Si bien no hicieron referencia directa al motivo, la decisión se da en medio del clima hostil que se generó luego de que la cantante compartiera en sus redes un mensaje de Mia Khalifa que ironizaba sobre los argentinos, acompañado por su canción La Perla.

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Los motivos detrás de la cancelación del homenaje a Rosalía

La decisión de suspender el evento homenaje a Rosalía fue de manera conjunta por la productora Impacto Producciones y la institución cultural ante la llegada de mensajes de hostigamiento en las redes sociales y el tenso clima generado por el accionar de la cantante en los últimos días.

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A través de un comunicado difundido en redes sociales, la productora confirmó la cancelación del espectáculo pese a los meses de planificación que llevó el mismo, e intentó aclarar que no hay un vínculo cercano con la artista, sino que se trataba de un show creado desde la admiración a sus obras.

"Nuestro objetivo siempre fue crear espectáculos que celebren la música y el arte. También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción”, explicaron en un comunicado difundido en sus redes sociales", escribieron.

"En las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes de odio y enojo en relación a nuestro tributo", señalaron.

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Esta cancelación surge al mismo tiempo que fans argentinos comenzaron a devolver las entradas para sus próximos shows en el Movistar Arena.

El enojo de los fans de la española escaló a tal punto que anunciaron que pondrían a la venta sus entradas para los cuatro recitales de Rosalía en el Movistar Arena, programados para el 1, 2, 4 y 6 de agosto.

"Vendo 4 entradas para Rosalía para el 2 y el 6 de agosto, Campo A, al mismo precio que las compré. Incluso puedo negociar el valor. No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina", escribió uno de los usuarios en X, un mensaje que rápidamente se viralizó y reflejó el malestar que generó la publicación de la cantante española.

El pedido de disculpas de Rosalía

Tras el escándalo que desató en redes sociales y las críticas de sus seguidores argentinos, la cantante española Rosalía rompió el silencio a través de las redes sociales.

La artista salió a pedir disculpas por compartir el video que publicó Mia Khalifa en TikTok, el cual fue interpretado como un mensaje "argentina", tras el triunfo de España en la final del Mundial 2026.

Mediante una historia de Instagram, la cantante española explicó por qué reposteó esa publicación donde Khalifa se burlaba de la derrota del equipo de Lionel Messi.

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“Le di compartir porque sonaba ‘La perla’, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón”, escribió Rosalía junto a una imagen de la bandera Argentina y tres emojis de caritas llorando.

La artista catalana les aclaró a sus fanáticos que publicó el video de Mía en su perfil oficial de TikTok porque el clip estaba musicalizado con ese tema que forma parte de su disco Lux.

También buscó explicar que su intención no fue burlarse de la Selección argentina, como sí lo hizo Khalifa -una de las figuras que durante el Mundial 2026 tuvo polémicas declaraciones sobre el conjunto dirigido por Scaloni-.

Tras la ola de críticas por parte de su público argentino, Rosalía no solo hizo un pedido de disculpas sino que también decidió eliminar el video de Mía que había compartido.