Escándalo con Rosalía: explotaron sus redes de comentarios y piden cancelar su show en Argentina

La cantante de pop española, Rosalía , quedó en el centro de la polémica tras compartir un video de la reconocida exactriz porno libanesa, Mía Khalifa , quien ha mostrado recientemente su desprecio por Argentina , celebrando la derrota de la Selección ante España con un comentario filoso, y desató la furia de los fans argentinos.

A 11 días de empezar su serie de shows en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, la artista española compartió en su perfil de TikTok un video de Mía Khalifa celebrando el triunfo de España con la canción de La Perla, del último álbum LUX de la de Sant Esteve Sesrovires, de fondo y el mensaje "cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas".

Si bien a nadie le molestó que Rosalía celebrara el triunfo de la selección de fútbol de su país, obviamente, lo que generó furia, indignación y decepción en el público argentina fue la frase en la publicación, ya que la palabra “perlas” tiene una connotación negativa y fue interpretada por los internautas como una referencia despectiva hacia los argentinos.

El título de la canción, "La Perla", se refiere tanto al famoso barrio de San Juan, lugar de origen de Rauw Alejandro, su ex, como a una frase en español que usualmente se usa irónicamente para burlarse de alguien que destaca por razones negativas. Tras viralizarse la captura y el video que reposteó Rosalía de Mia Khalifa, sus publicaciones se inundaron de críticas.

Muchos fans, y usuarios en general, se mostraron decepcionados por el gesto, debido a que la cantante había manifestado cariño por Argentina, alabando hasta nuestro cielo, que considera "pareciera que lo podés tocar". La controversia generó que se pidiera la cancelación de sus shows el 1, 2 y 4 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires. Muchos, incluso, comenzaron a devolver las entradas. Además, se organiza un boicot para sus recitales y hasta piden que la declaren "persona no grata".

El significado del tatuaje más polémico de la Rosalía

La cantante española, Rosalía, tiene un tatuaje en su pierna izquierda que ha generado mucha intriga entre sus fanáticos. El motivo del arte de su extremidad ha generado mucha polémica entre sus seguidores, por eso te contamos qué significado tiene. Una seguidora de Rosalía mediante su cuenta de Twitter ha sido quien ha encontrado el verdadero significado del tatuaje que lleva la intérprete de Con Altura. La cantante lleva en el muslo izquierdo un mensaje muy potente que la representa, dejando en claro que es feminista.

El tatuaje de Rosalía se trata de un un tributo a Valie Export, artista feminista austríaca, que creó el diseño en 1970 y lo llamó “Body sign action”, lo cual traduce del inglés: “Signo del cuerpo”. Esta directora de cine y artista plástica fue la primera en realizarse ese tatuaje en el musco. Se trata del broche de una liga, que simboliza la crítica a la objetivación de la mujer en la sociedad. Con ese tatuaje, Valie Export lanzó el mensaje: "es ella la que decide cómo muestra su cuerpo". Según dijo en su momento la propia artista, este tatuaje nació como una conexión entre el ritual y la civilización, y además simboliza la sexualidad reprimida de las mujeres.

En este sentido, el tatuaje que hoy luce en su pierna Rosalía es un liguero que representa el mundo al que aspiran muchas mujeres que quieren definir su existencia de manera autónoma. Este tatuaje fue el primero q se hizo la artista Valie Export (tambien en el muslo). Y se trata de el broche d una liga (fetiche hecho carne), como critica a la objetualizacion de la mujer en el sistema patriarcal. Reivindicando que es ella misma la que decide exhibir su cuerpo.

Que Rosalía se haya realizado este tatuaje no es algo raro, ya que la cantante de flamenco comulga con la creencia feminista, además es defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTI+ e, incluso, también ha incluido en las letras de sus canciones mensajes en contra del machismo y la violencia de género.