Oriana Sabatini y Paulo Dybala mostraron fotos inéditas de su boda al festejar sus 2 años de casados.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebran dos años de casados. De esta manera, la actriz decidió abrir su álbum personal y compartir con sus seguidores una serie de fotos del día en que se unieron en matrimonio.

Oriana utilizó su cuenta de Instagram para publicar las imágenes, acompañadas de un mensaje simple y directo: “2 añitos de la noche más linda de todas”. En ellas, ambos aparecen intercambiando miradas, sonrisas y gestos de cariño, dejando al descubierto la complicidad que los une desde el inicio de su relación. Las imágenes rápidamente se viralizaron, generando una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron junto a ellos este nuevo aniversario.

La boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala se realizó en la estancia Dok Haras, situada en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. El lugar fue elegido para reunir a más de 300 invitados, entre familiares, amigos, figuras del espectáculo y del deporte, en un entorno que combinó elegancia y calidez. Las imágenes compartidas por la pareja ofrecen una mirada exclusiva a la ceremonia y a los momentos más especiales de la noche.

Uno de los elementos que más llamó la atención en las fotos fue el vestido blanco de Dolce & Gabbana que lució Oriana. La prenda, de líneas simples y sofisticadas, destacó la presencia de la novia en cada imagen, acompañada por detalles como los guantes de encaje y el tradicional velo. El futbolista, por su parte, optó por un traje oscuro y corbata blanca, mostrando su estilo clásico y sobrio.

Entre las escenas más emotivas capturadas por la cámara, se encuentran el intercambio de anillos, las sonrisas al salir del salón y los abrazos espontáneos entre los recién casados. Las fotos también muestran la decoración del lugar, con una gran estructura floral suspendida sobre el pasillo central, que enmarcó el momento del “Sí quiero”. La atmósfera de la celebración se puede percibir en los gestos de alegría de los novios y en la reacción del público que los acompañó en cada paso.

La historia de amor de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La relación entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala comenzó en 2018, poco después del Mundial de Rusia. Durante los primeros meses, el vínculo creció en secreto, hasta que el futbolista decidió dar el primer paso y contactó a la actriz a través de redes sociales. En ese entonces, ella se había separado recientemente del youtuber Julián Serrano, y la invitación del futbolista a salir marcó el inicio de una historia que se consolidó entre viajes y encuentros tanto en Italia como en Buenos Aires.

Con el paso del tiempo, la pareja hizo pública su relación y fue sumando momentos compartidos que reforzaron su unión. En 2023, dieron un paso más al comprometerse oficialmente, mostrando al público un nuevo capítulo en su historia de amor. La boda celebrada en 2024 fue la culminación de ese camino. La pareja supo mantener la privacidad de muchos aspectos de su vida, pero eligió abrir las puertas de su intimidad en fechas especiales, como este segundo aniversario, a través de imágenes y recuerdos que muestran la naturalidad y la felicidad de su vínculo.

En 2025, un año después de la boda, recibieron a su primera hija, Gia. El nacimiento de la niña sumó una nueva dimensión a la vida familiar de la pareja, que compartió la noticia con alegría en sus redes sociales. Gia se convirtió en el centro de las publicaciones y comentarios, reforzando el sentimiento de unión y plenitud que los caracteriza.